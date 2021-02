Britenstar Ellie Goulding wird erstmals Mama

23.02.2021 22:10 Uhr

Die britische Sängerin Ellie Goulding erwartet ihr erstes Baby mit ihrem Ehemann Caspar Jopling.

Die 34-jährige Sängerin befindet sich bereits in der 30. Schwangerschaftswoche und konnte es trotz der Kontaktbeschränkungen aufgrund des britischen Lockdowns inmitten der Corona-Pandemie genießen, ihrem Babybäuchlein beim stetigen Wachsen zuzusehen.

„Kurven, die ich noch nie hatte“

In einem Interview mit dem britischen „Vogue“-Magazin enthüllte die Musikerin: „Ich fühlte mich menschlich, als ich schwanger wurde. Ich suche nach einem besseren Wort als weiblicher, [aber] ich habe Kurven, die ich noch nie zuvor hatte. Das genieße ich. Mein Ehemann findet das gut.“ Ellie sprach zudem darüber, wie sie es erlebte, inmitten des Lockdowns in Großbritannien, den sie und Caspar in ihrem Haus im englischen Gloucestershire verbrachten, schwanger zu sein.

Lange geheimgehalten

Dazu sagte Ellie Goulding: „Man hat seinen Partner und seine Freunde, aber in einer Pandemie, da kann sich das besonders einsam anfühlen [und] ich wusste, dass es ein eher einsamer Weg werden würde, wegen der aktuellen Situation. Ich denke, dass ich es deshalb sehr geheim hielt und ich dadurch sehr beschützerisch wurde. Die Übelkeit und Müdigkeit waren etwas, das ich so noch nie erlebt hatte.“ (Bang/KT)