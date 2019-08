Britenstar Sam Claflin trennt sich nach 6 Jahren Ehe

Sechs Jahre waren Schauspielerin Laura Haddock und Schauspieler Sam Claflin ein Paar. Auf Instagram gibt das Paar nun seine überraschende Trennung bekannt.

Die britischen Schauspieler Laura Haddock („Guardians of the Galaxy“) und Sam Claflin („Hunger Games“) haben sich nach sechs Jahren Ehe getrennt. Auf Instagram gaben die beiden 33-Jährigen am Montag (Ortszeit) ihr Ehe-Aus bekannt.

Quelle: instagram.com

„Laura und ich haben beschlossen, uns scheiden zu lassen. Wir werden auch weiterhin in Liebe, Freundschaft und Respekt miteinander verbunden sein und unsere Familie gemeinsam aufziehen“, hieß es in einem Statement, das Claflin in einer Instagram-Story veröffentlichte. Beide würden sich auch weiterhin in Liebe, Freundschaft und Respekt verbunden sehen und sich gemeinsam um die beiden Kinder kümmern. Haddock postete eine ähnliche Erklärung.

Laura war in „Transformers“ zu sehen

Ende 2015 brachte Haddock das erste gemeinsame Kind, einen Jungen, auf die Welt. Anfang Januar 2018 folgte ein Mädchen.

Sam Claflin wurde bekannt durch Filme wie „Ein ganzes halbes Jahr“, „Snow White and the Huntsman“, „Die Tribute von Panem – Catching Fire“, „Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1 + 2“ sowie zuletzt „Die Farbe des Horizonts“. Laura Haddock ist seit 2007 im Filmgeschäft, drehte „Guardians of the Galaxy“ und zuletzt 2017 „Transformers: The Last Knight“. (dpa/KT)