Britische Hardrock-Band Uriah Heep trauert um Ex-Sänger

07.07.2021 13:54 Uhr

Die britische Hardrock-Band Uriah Heep trauert um ihren ehemaligen Sänger John Lawton. Wie die Gruppe mitteilt, verstarb er im Alter von 74 Jahren "plötzlich und völlig unerwartet".

Die britische Hardrock-Band Uriah Heep hat den Tod ihres ehemaligen Frontmannes und Sängers John Lawton auf der offiziellen Twitter-Seite bekannt gegeben. Demnach starb Lawton im Alter von 74 Jahren „plötzlich und völlig unerwartet“ bereits am 29. Juni 2021. In einer weiterführenden Mitteilung auf der Homepage der Band fügten die aktuellen Mitglieder hinzu, dass entgegen anderslautender Meldungen Lawton unter keiner Krankheit gelitten habe. Dies würde sein Ableben noch unverständlicher machen.

Er sei friedlich an der Seite seiner Frau verstorben und werde in Zukunft sehr fehlen. Auf Wunsch des Verstorbenen und seiner Familie werde es eine Trauerfeier nur im privaten Rahmen geben. „Wir würden es begrüßen, wenn die Privatsphäre der Familie in dieser schweren Zeit respektiert werde“, fügte die Band hinzu.

It is with deep regret that we share the devastating and tragic news of the sudden and totally unexpected passing of John Lawton on 29. June 2021.

John will be greatly missed.

A private funeral service to celebrate John’s life will be held following his wishes.

RIP John Lawton pic.twitter.com/fUaWBa0Pec

— Uriah Heep (@uriah_heep) July 6, 2021