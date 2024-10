Übereinstimmende Berichte Britische Medien: Thomas Tuchel ist neuer Nationaltrainer Englands

Thomas Tuchel übernimmt offenbar den Posten des Fußball-Nationaltrainers auf der Insel. (lau/spot)

SpotOn News | 15.10.2024, 20:49 Uhr

Laut übereinstimmenden Medienberichten wird Thomas Tuchel neuer Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft. Der Ex-Bayern-Coach soll demnach noch in dieser Woche offiziell vorgestellt werden.

Neuer Job für Ex-Bayern-Coach Thomas Tuchel (51). Wie englische Medien übereinstimmend berichten, beerbt der 51-Jährige Gareth Southgate (54) als englischer Nationaltrainer. So meldet "The Times", dass sich Tuchel mit dem englischen Fußballverband geeinigt habe und noch in dieser Woche als neuer Coach der Nationalmannschaft vorgestellt werden solle. Tuchel ist der dritte Ausländer und erste Deutsche, der den Posten bekleidet.

Neuer Job nach Bayern-Abschied

Der erst vor Kurzem an Krebs verstorbene Schwede Sven-Göran Eriksson (1948-2024) sowie der Italiener Fabio Capello (78) trainierten zuvor als Ausländer die Three Lions. Tuchel ist auf der Insel kein Unbekannter, coachte er doch von 2021 bis 2022 den FC Chelsea. Den Londoner Club führte er auch zum Triumph in der Champions League.

Tuchels nächste Trainer-Station war der FC Bayern München, wo er Deutscher Meister wurde. Doch sein Vertrag wurde nach dem Ende der letzten Saison aufgelöst. Jetzt soll er England zum WM-Titel 2026 in den USA, Mexiko und Kanada führen. Der bisherige Nationaltrainer Southgate hatte nach dem verlorenen EM-Finale seinen Posten aufgegeben. Interimstrainer Lee Carsley (50) geriet zuletzt nach einer 1:2-Heimpleite in der Nations League gegen Griechenland unter Druck.