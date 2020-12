24.12.2020 13:37 Uhr

Britische Royals lesen mit Schauspielstars ein Weihnachtsgedicht

Prinz Charles und Herzogin Camilla haben sich mit britischen Schauspielstars zusammengetan, um ein Weihnachtsgedicht vorzutragen. Damit wollen sie auf die schwierige Situation der Kulturbranche aufmerksam machen.

Prinz Charles (72) und Herzogin Camilla (73) wünschen auf besondere Weise ein frohes Weihnachtsfest 2020. Gemeinsam mit britischen Schauspielstars haben sie das Weihnachtsgedicht „‚Twas The Night Before Christmas“ vorgetragen. In dem Video geben sie sich unter anderem mit Maggie Smith (85), Ncuti Gatwa (28), „James Bond“ Daniel Craig (52), Tom Hardy (43), Judi Dench (86) und Penelope Keith (80) virtuell die Klinke in die Hand.

In dem rund fünfminütigen Clip wechseln sich die britischen Royals mit den Schauspielern Satz für Satz ab, die sich vor einem leuchtenden Weihnachtsbaum oder neben einem prasselnden Kaminfeuer eingefunden haben. Das Video entstand für den Actors‘ Benevolent Fund, dessen Schirmherrschaft Prinz Charles seit über 20 Jahren innehat. Die Wohltätigkeitsorganisation unterstützt Schauspieler und Bühnenmanager, die aufgrund von Krankheit, Verletzung oder Alter arbeitsunfähig sind und die insbesondere während der Coronavirus-Pandemie unter finanziellen Schwierigkeiten leiden.

Actors‘ Benevolent Fund hilft mit Corona-Notfallfonds

„Dieses Jahr war für die in der Branche Beschäftigten besonders schwierig. Im April hat die Wohltätigkeitsorganisation deshalb einen Corona-Notfallzuschussfonds eingerichtet“, heißt es in dem Instagram-Post von „Clarence House“, dem offiziellen Account von Prinz Charles und seiner Ehefrau.

(jom/spot)