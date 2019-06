Britney peinlich: „Baby One More Time“ 21 Jahre später – und dann das!

Samstag, 29. Juni 2019 20:38 Uhr

Britney Spears zeigt ihren Fans jetzt wieder einmal, dass sie es noch immer drauf hat und ihre „good old times“ als Britney-Bitch auch mit 37 Jahren noch lange nicht vorbei sind.

Die Sängerin schenkte ihren Fans am Donnerstag ein heißes Badezimmer-Selfie, das an einen ihrer berühmtesten Looks erinnert. Spears trug einen grau-weißen Karo-Rock, eine geknotete weiße Bluse, die einen kleinen Teil ihres Nabels freilegte, und schwarze Birkenstock-Sandalen. Gut, von den Schuhen mal ganz abgesehen ist das ein echter Instagram-Hingucler. Zu dem Bild schrieb die 37-Jährige: „Ich war heute shoppen, aber ich hab nichts gefunden !!!! Naja, aber ein schönes Armband hab ich noch gefunden“.

Quelle: instagram.com

Throwback-Freude und Photoshop-Vorwürfe

Social-Media-User stürzten sich sofort voller Begeisterung auf Spears Schulmädchen-Outfit-Foto, das aus dem Musikvideo zu ihrem Hit „Baby One More Time“ aus dem Jahr 1998 stammt.

„Baby one more time- Vibes“, schrieb Internet-Star Brittany Furlan, die mit Rockmusiker Tommy Lee verheiratet ist. „Ein Throwback“, kommentierte eine andere Person. Und ein weiterer Fan schrieb: „Nennt mir bitte eine noch ikonischere Frau als diese!“

Obwohl sich viele über den frechen Look der Grammy-Gewinnerin freuten, gab es natürlich auch so einige User mit Adleraugen, die Britney Spears vorwarfen, das Bild bearbeitet zu haben. „Oh Mann, Britney, war es nicht so, dass du gerade Paparazzi für das Photoshopping deines Fotos verantwortlich gemacht hast?“ schrieb ein Nutzer,während eine andere Person dasselbe wiederholte und kommentierte:„ Ich versuche nicht gemein zu sein, aber es ist ja wohl offensichtlich, dass du deine Taille gephotoshopped hast.“ Hach, geht das schon wieder los?

Und tatsächlich! Der Schrank hinter ihr verrät das naive Photoshop-Desaster! Die Schubladen sind plötzlich ganz kurvig. Unten hat der Schrank noch ’ne gerade Linie und in Hüfthöhe wird’s dann ganz wirr…