Britney Spears auf Tour: 2 Stunden Yoga am Tag

Britney Spears macht zwei Stunden Yoga am Tag, während sie auf Tour ist. Die 36-jährige Sängerin reist gerade im Rahmen ihrer ‚Pieces of Me‘-Tour um die Welt und um besser mit dem Stress klarzukommen, steigt sie jeden Tag auf die Matte.

Dort könne sie zur Ruhe kommen und ihre verdiente Auszeit genießen. Auf Twitter schrieb die ‚Toxic‘-Hitmacherin: „Von Hotel zu Hotel zu reisen kann dich ein wenig verrückt machen, also habe ich entschieden, zwei Stunden Yoga in jedem Hotelzimmer zu machen!“ Ganz so entspannt, wie man sich das nun vorstellen mag, lief die Yoga-Session aber nicht ab. „Die nackten Flure gaben mir einen ziemlich soliden Halt am Boden ohne Matte. Am nächsten Tag hatte ich Schmerzen, aber zumindest habe ich meine Zeit klug genutzt“, schildert die Blondine.

So bekommt Britney außerdem die Gelegenheit, in ihre geliebte Sportkleidung zu schlüpfen.

Am liebsten Shorts

Wie die Musikerin kürzlich verriet, würde sie am liebsten ständig in Workout-Klamotten herumlaufen. „Ich liebe Sportkleidung. Ich war schon immer ein Mädchen, das gerne Shorts getragen hat. Ich habe in meiner Jugend viel Basketball gespielt, deshalb fühle ich mich in einer kurzen Hose und einem Tank-Top am wohlsten“, erklärte sie gegenüber dem ‚People‘-Magazin. Sogar häusliche Aufgaben erledigt die zweifache Mutter am liebsten in Sportkleidung. „Das trage ich auch zuhause, wenn ich das Haus putze“, verriet sie.