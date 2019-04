Britney Spears aus Psychiatrie entlassen

Freitag, 26. April 2019 10:17 Uhr

Britney Spears hat die psychiatrische Klinik offenbar wieder verlassen. Die ‚Baby One More Time‘-Interpretin entschloss sich letzten Monat dazu, sich selbst in ein Behandlungszentrum einzuweisen, um besser mit den gesundheitlichen Problemen ihres Vaters Jamie Spears umgehen zu können.

Gemeinsam mit ihrem Freund Sam Asghari verließ Brit die Klinik nun Richtung Heimat. Erst vor kurzem hatte die ‚Slave 4 U‘-Interpretin ihre Fans versichert, dass sie okay sei, allerdings etwas Zeit und Energie für sich selbst brauche. Sie erklärte: „Hi Leute, an alle, die sich um mich sorgen: Alles ist gut. Meine Familie macht in letzter Zeit viel Stress und Angst durch, dafür brauche ich einfach Zeit. Keine Sorge, ich bin bald wieder da!“

Quelle: instagram.com

„Es gibt Gerüchte, Todesdrohungen an meine Familie“

Auch der Gewichtsverlust der Sängerin bereitet ihren Fans Grund zur Sorge. Britney dagegen nimmt es gelassen. Sie schrieb scherzhaft unter ein kürzlich gepostetes Fitness-Video: „Wer hätte gedacht, dass Stress zu einem großartigen Gewichtsverlust von zwei Kilogramm führen würde. Yay für mich.“

Die ‚Toxic‘-Sängerin gab auch zu, dass die Gerüchte über ihren Gesundheitszustand „außer Kontrolle“ geraten sind. Unter ihren Post schrieb Spears: „Ich wollte Hi sagen, weil die Dinge, die gesagt wurden, einfach außer Kontrolle geraten sind!!! Wow!!! Es gibt Gerüchte, Todesdrohungen an meine Familie und mein Team und einfach so viele verrückte Dinge, die gesagt werden. Ich versuche, mir einen Moment für mich selbst zu nehmen, aber alles, was passiert, macht es nur schwerer für mich. Glaubt nicht alles, was ihr lest und hört.“