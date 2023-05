Stars Britney Spears: Das sagt sie über ihre Memoiren

Bang Showbiz | 20.05.2023, 17:03 Uhr

Die 41-jährige Popikone will ihre Autobiografie veröffentlichen. Wann genau, steht jedoch noch in den Sternen.

Britney Spears will sich Zeit für ihre Autobiografie nehmen.

Die 41-jährige Popsängerin machte vor kurzem bekannt, dass sie ihre Memoiren verfassen und auf den Markt bringen will. In Hollywood sorgt das selbstverständlich für einige Diskussionen. Immerhin erlangte Britney erst 2021 die Kontrolle über ihre finanziellen und gesundheitlichen Angelegenheiten zurück, nachdem sie zuvor 13 Jahre lang von ihrem Vater bevormundet wurde. Ihre schlechten Erfahrungen im Showbiz haben Britney laut eigener Aussage offenbar so beeinflusst, dass das Schreiben ihrer Autobiografie für sie zur Mammutaufgabe wurde. „Ich fühle mich fast so, als wäre mein Leben im Business ähnlich wie das dieses einen Mädchens in der Schule, das immer gemobbt und ausgelacht wurde“, schrieb Spears auf ihrem offiziellen Instagram-Account, „in meinem Fall gibt es keine übergeordnete Person, die das ganze richtigstellen kann.“

Insbesondere die Beziehung zu ihrem Vater Jamie Spears, der die Vormundschaft laut Britney zu seinem eigenen Vorteil nutzte, wird sicherlich ein großer Teil der Memoiren ausmachen. Über Jamie schreibt Brit auf Instagram: „Mein Vater war angeblich die Person, die meine Psyche und mein Herz vor solchen Dingen beschützen sollte, aber eigentlich hat er es heimlich geliebt! Ich glaube, dass einige Menschen gerne meine Geschichte hören würden.“