Britney Spears: Erholungsurlaub nach Knöchel-Bruch

Nachdem Britney Spears sich kürzlich den Fuß gebrochen und sich dabei noch gefilmt hatte, widmet sie sich trotzdem weiterhin ihren regulären Social-Media-Aktivitäten. Die Sängerin teilte am Freitag einige Schnappschüsse aus dem Urlaub und zeigte dabei ihren straffen Bikinikörper.

Die 38-Jährige brutzelt zur Zeit auf Maui in der Sonne – in einem zweiteiligen String-Bikini aus blauem Schlangenleder in der Sonne.

Quelle: instagram.com

Jede Menge Selfies

Außerdem teilte sie auch auch Fotos von sich in einem blauen Crop-Top und weißen kurzen Shorts und ein Bild, auf dem sie unter einem riesigen Baum steht. Dazu schrieb sie: „Von all meinen Bildern ist dieser Baum mein Favorit. Und glaub mir, das kommt der wahren Schönheit, die ich persönlich gesehen habe, nicht einmal nahe! Gott segne euch alle!“

Quelle: instagram.com

Anscheinend lässt es sich die berühmte Blondine mal so richtig guten. Das zeigen zumindest weitere Selfies, darunter ein Schwarz-Weiß-Schnappschuss von sich selbst und eines, auf dem sie der vor einer roten Wand posiert.