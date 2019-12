Britney Spears feiert Weihnachten mit Toyboy und Kindern

Britney Spears und ihre große Liebe seit zwei Jahren, Sam Asghari, machten es sich am Samstag vor dem riesigen Weihnachtsbaum in ihrem 7,4 Millionen Dollar teuren Herrenhaus mit fünf Schlafzimmern in Thousand Oaks gemütlich.

Mit 38 Jahren ist die Grammy-Gewinnerin 13 Jahre älter als der 25-jährige Iraner, den sie im Oktober 2016 am Set ihres Musikvideos „Slumber Party“ kennengelernt hatte.

Quelle: instagram.com

Kevin Federline bekommt Kinder später

Die ewige Popprinzessin verbringt Heiligabend natürlich mit ihren beiden Söhnen. Ihr Ex-Ehemann Kevin Federline hat die Jungs dann laut „Entertainment Tonight“ aber für den Rest der Woche. Das Sorgerecht des 41-jährigen ehemaligen Tänzers für Sean (14) und Jayden (13) ging laut der Promiwebsite „TMZ“ im August offiziell von 50 Stunden auf 70 und letztendlich wieder auf 30 zurüc .

Die Änderung erfolgte nach Britneys 30-tägigem Aufenthalt in einer Reha-Einrichtung im April und dem Krankenhausaufenthalt ihres Vaters und Betreuers Jamie Spears im November 2018 wegen eines Dickdarmbruchs.