Britney Spears feierte mit ihren Söhnen

Dienstag, 14. Mai 2019 20:55 Uhr

Britney Spears feiert mit ihren Söhnen Muttertag. Die 37-jährige Sängerin verbrachte den Feiertag mit ihren Söhnen Sean (13) und Jayden (12), die sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline großzieht.

Insidern zufolge hatte die Familie zusammen einen wunderschönen Tag, nachdem Britney sich vor kurzem für einige Zeit im Krankenhaus aufgehalten hatte. Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ verriet ein Bekannter: „Britney hatte einen wundervollen Muttertag mit den Kids. Die Jungs besuchten sie am Muttertag und sie feierten zusammen. Die Jungs vermissten sie so sehr, als sie weg war und deshalb haben sie ein bisschen Zeit allein verbracht.”

Die ‚Piece of Me‘-Interpretin ließ sich vor kurzem in eine psychiatrische Klinik einweisen, um besser mit den gesundheitlichen Problemen ihres Vaters Jamie umgehen zu können.

Quelle: instagram.com

„Bald wieder da“

Zuvor hatte die ‚Slave 4 U‘-Sängerin ihren Fans versichert, dass sie okay sei, allerdings etwas Zeit und Energie für sich selbst brauche. Sie erklärte: „Hi Leute, an alle, die sich um mich sorgen: Alles ist gut. Meine Familie macht in letzter Zeit viel Stress und Angst durch, dafür brauche ich einfach Zeit. Keine Sorge, ich bin bald wieder da!“ Vor einigen Wochen konnte Brit die Klinik dann bedenkenlos wieder verlassen.