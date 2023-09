Stars Britney Spears freut sich auf Ende der Unterhaltszahlungen an Ex-Mann

Britney Spears and Kevin Federline - Honeymoon, Turtle Island Resort, Fiji 2004 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2023, 10:00 Uhr

Die Popsängerin soll froh sein, dass mit dem Geburtstag ihres Sohnes die Unterhaltszahlungen an ihren Ex enden.

Britney Spears ist „erleichtert“, dass ihre Unterhaltszahlungen an Kevin Federline bald enden werden.

Der 41-jährige Popstar heiratete den Tänzer im Jahr 2004 und hat mit ihm die Söhne Jayden (18) und Sean (17). Bei der Scheidung im Jahr 2007 erhielt Federline das alleinige Sorgerecht. Ein Insider behauptet nun, dass es die Sängerin satt habe, monatlich 20.000 Dollar an ihren Ex-Mann zahlen zu müssen. „Britney ist erleichtert, dass Sean am 14. September 18 wird, weil sie es leid ist, Kevin so viel Geld zu zahlen, wie er bekommt“, enthüllt der Vertraute gegenüber ‚DailyMail.com‘.

Der Insider fügt hinzu, dass die ‚Womanizer‘-Interpretin „gerne hilft“, wenn es um die Finanzen von Sean und Jayden geht. Ihr sei es aber wichtig, dass das Geld direkt an die beiden Jungs gehe anstatt an ihren Ex-Mann: „Britney macht es nichts aus, Sean und Jayden zu helfen. Es gibt nichts, was sie nicht für ihre Kinder tun würde.“

Inzwischen lebt Federline mit seiner Frau Victoria Prince und den beiden Söhnen auf Hawaii. In Kalifornien enden die Unterhaltszahlungen, wenn das Kind die Highschool abschließt. In Hawaii könnten die Unterhaltszahlungen weitergehen, bis das Kind das 23. Lebensjahr erreicht hat. Nach einem überarbeiteten Gesetz bestimmt jedoch der Staat, der die ursprüngliche Unterhaltszahlung regelte, die Dauer der Unterhaltsverpflichtung, was bedeutet, dass die Zahlungen an Seans Geburtstag enden werden.