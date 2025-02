Stars Britney Spears: Ihr neues Biopic befindet sich in der frühen Entwicklungsphase

Britney Spears - Feb 2017 - Clive Davis Pre-Grammy Party - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.02.2025, 11:00 Uhr

Britney Spears soll „ständig Änderungen“ an ihrem neuen Biopic vornehmen.

Das Leben der 43-jährigen Popsängerin wird in Form eines Films unter der Regie von ‚Wicked‘-Regisseur Jon M. Chu auf der großen Leinwand dokumentiert werden.

Ein Insider hat behauptet, dass die Künstlerin, obwohl „viele Ideen“ im Umlauf seien, in der frühen Entwicklungsphase der Produktion ständig Änderungen an dem kommenden Projekt vornehmen würde. Der Wissende erklärte jetzt in einem Gespräch gegenüber ‚The Sun‘: „Ihr Manager ist ausführender Produzent des Films und tut sein Bestes, um diese Ideen rüberzubringen, aber es fühlt sich im Moment so an, als wäre es ein sich ständig veränderndes Projekt.“ Vor Wochen verkündete Chu, dass die ‚Toxic‘-Sängerin sehr involviert in den Prozess des Films sei, bisher aber noch nichts richtig in Gang gekommen sei. Britney wuchs im ländlichen Kentwood in Louisiana auf, spielte in einer Off-Broadway-Produktion von ‚Ruthless!‘ mit und ergatterte im Jahr 1992 eine Rolle im The All-New Mickey Mouse Club an der Seite von Christina Aguilera und Justin Timberlake.