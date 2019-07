Britney Spears: Krass! So groß sind die Söhne heute

Sonntag, 28. Juli 2019 19:52 Uhr

Britney Spears (37) Schwester Jaime Lynn (28) teilte diese Woche ein gemeinsames Bild mit ihrer Tochter und ihren zwei Neffen. Und wow, die Söhne der „Baby One More Time“-Sängerin sind so was von groß geworden.

Während Britney Spears und ihr Boyfriend Sam Asghari (25) sich am Montag bei der Premiere von „Once Upon A Time In Hollywood“ erstmals gemeinsamen auf einem Roten Teppich zeigten, reisten die Söhne der Sängerin gemeinsam mit ihrer Tante Jamie Lynn in die Südstaaten-Metropole Atlanta. Sie besuchten ein Baseball-Spiel der Atlanta Braves, wobei die kleine Schwester von Britney diesen süßen Schnappschuss postete.

Quelle: instagram.com

Auf dem Foto sieht man Jamie Lynn, ihre 11-jährige Tochter Maddie und ihre zwei Neffen Preston (13) und Jayden (12). Es ist unglaublich, wie groß die Kinder der Pop-Ikone inzwischen geworden sind. Erstaunlich ist auch, dass die Kinder weder Mama Britney, noch ihrem Vater Kevin Federline (41) sonderlich ähnlich sehen.

Comeback für die Spears-Schwestern

Es scheint aktuell insgesamt gut bei den Spears-Schwestern zu laufen. Während Britney glücklicher denn je mit ihrem Partner ein zurückgezogenes Leben voll Fitness-Training führt, macht sich Jamie Lynn Hoffnungen auf ein großes Comeback als Serienstar.

Die zweifache Mutter erlangte als Teenager internationale Berühmtheit durch die Hauptrolle in der Nickelodeon-Show „Zoey 101“. Laut „TMZ“ stehen Überlegungen an die Sendung als Reboot zurück ins TV zu bringen. Jamie Lynn würde erneut in die Rolle der Zoey Brooks schlüpfen, die heute als junge Mutter in Kalifornien lebt.