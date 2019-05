Britney Spears & Michael Jackson: Was hat das zu bedeuten?

Freitag, 17. Mai 2019 20:19 Uhr

Popsängerin Britney Spears (37) hatte sich vor einigen Wochen selbst in eine Reha eingewiesen. Jetzt hat sie über Instagram wieder Videos und Fotos gepostet, die zeigen, dass es der Künstlerin wieder viel besser geht.

Für Britney Spears wurde es zu viel, als ihr Vater Jamie Spears (66) schwer erkrankte und mehrmals operiert werden musste. Das und mehr wurde ihr offenbar zuviel. Sie selbst ließ sich in eine psychiatrische Klinik einweisen, um wieder gesund zu werden. Dazu postete sie einen Beitrag bei Social Media und sagte: „Wir brauchen alle mal eine Auszeit, damit wir wieder zu uns finden können“. Danach folgten Gerüchte über ein Karriere-Aus.

Ihr Management glaubt nicht an sie

Ihr langjähriger Manager Larry Rudolph (55) sagte am Mittwoch gegenüber der amerikanischen Seite „TMZ“: „Als die Person, die ihre Karriere lenkt, nach all den Informationen die ich gesammelt habe, bin ich mir sicher, dass sie nicht wieder zurück nach Vegas gehen soll. Nicht in naher Zukunft und vermutlich niemals wieder.“

Sie ist wieder am Tanzen

Rudolph stellte heute aber klar, dass sich das Zitat auf die Vegas-Tour beziehen würde und nicht auf die komplette musikalische Laufbahn des Superstars (wir berichteten). Bisher äußerte sich Britney nicht zu den Vorwürfen. Jedoch zeigt sich die Blondine, bei Instagram topfit und postet Bilder, die sie bei einem Foto-Shooting zeigen. Von einem psychischen Breakdown ist bei Frau Spears keine Spur zu sehen. Ganz im Gegenteil, jetzt stellte sie ein Video online, in dem sie zum Michael-Jackson-Song „Scream“ tanzt und schrieb dazu: „Ich und Michael“. Ob das was zu bedeuten hat? Schließlich miss sie sich noch immer mit der Vormundschaft herumärgern und in Jacksons Song heißt es u.a. „Müde von Ungerechtigkeit, Müde von diesen Regelung … ich muss stärker werden und ich werde den Kampf nicht aufgeben“.

Viele Fans hoffen nun darauf, dass sie an ihre letzten Erfolge anknüpfen wird und wieder auf der Bühne zu sehen sein wird.