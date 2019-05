Britney Spears: Neues Shooting

Samstag, 4. Mai 2019 19:21 Uhr

Britney Spears scheint sich wieder erholt zu haben und steht offenbar sogar wieder vor der Kamera. Das lassen zumindest Instagram-Fotos der Sängerin vermuten.

Unter anderem postete sie zwei Clips, die sie vermutlich gerade bei einem Fotoshooting zeigen.

Die Blondine trägt ein eng geschnittenes, schwarzes Kleid mit Schulterpolstern und transparentem Dekolleté. Die 37-Jährige trägt ihre langen Haare offen und posiert selbstbewusst für die Fotografin.

Trotzdem bekommt man bei näherem Hinsehen den Eindruck, als wäre der Popstar noch etwas unsicher und unentspannt. Nervös streicht sie sich immer wieder ihre Haare von einer Seite zu anderen und versucht die richtige Pose für sich zu finden.

Die Fotos vom Shooting, die Britney Spears ebenfalls postete, zeigen zwar eine sehr hübsche und gut gestylte Pop-Lady, doch die Strapazen der letzten Monate sieht man der Sängerin trotzdem an. Ihre Augen wirken müde, ihr Blick traurig.

Seltsamer Fitnessclip nach Klinik-Entlassung

Britney hatte kürzlich 30 Tage in einer psychiatrischen Klinik verbracht. Seit sie dort eingeliefert wurde, machten verschiedene Spekulationen die Runde. Eigentlich hieß es, der Popstar habe sich selbst einweisen lassen. Ihr Vater sei so schwer erkrankt, dass Spears seelisch nicht länger mit der Situation umgehen konnte. Andere behaupten, sie sei komplett fremdbestimmt und ihr Vater habe sie einweisen lassen. Zuletzt sorgte sie dann mit einem Workout-Video auf Instagram für Aufsehen – nur wenige Tage nach ihrer Entlassung. Zu dem Fitness-Clip schrieb sie: „Wer hätte gedacht, dass Stress einen fünf Pfund an Gewicht verlieren lässt. Läuft bei mir.“

Man kann nur hoffen, dass sie sich langsam wieder auf einem guten Weg befindet…