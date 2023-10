Musik Britney Spears: Sie träumt von einer Zusammenarbeit mit Jay-Z

Britney Spears - 2016 Billboard Music Awards - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2023, 12:00 Uhr

Britney Spears verriet, dass sie mit Jay-Z an einem Beyoncé-Cover zusammenarbeiten möchte.

Die 41-jährige Sängerin will unbedingt mit dem 53-jährigen Rapper kollaborieren, der mit der ‚Crazy In Love‘-Künstlerin verheiratet ist.

Spears plant dabei, mit dem Star an einer neuen Version von Beyoncés Songs ‚Daddy Lessons‘ aus dem Jahr 2016 zu arbeiten. Auf ihrem Account auf Instagram teilte Britney ein Video, in dem sie zu dem Song tanzt, und schrieb dazu: „So viele Leute haben ohne mein Wissen Remixe zu meinen Songs aufgenommen … also kann man mit Sicherheit sagen, dass ich diesen Song irgendwann noch einmal aufnehmen werde!!! Ich muss einfach Jay-Z treffen und einen Rap hinzufügen … was geht ab???“ Der Track war ursprünglich vor sieben Jahren auf Beyoncés ‚Lemonade‘-Album zu hören gewesen, später im selben Jahr erschien ein Remix des Liedes in Zusammenarbeit mit The Chicks. Im Laufe des Sommers kehrte Britney mit will.i.am im Rahmen ihrer Zusammenarbeit ‚Mind Your Business‘ zurück, wobei der Black Eyed Peas-Star enthüllte, dass er jederzeit für eine Zusammenarbeit mit der ‚Womanizer‘-Sängerin bereit wäre. Will.i.am erklärte in einem Interview gegenüber ‚Variety‘: „Was auch immer, wie und wann auch immer, Britney, ich bin für sie da. Es ist großartig, mit ihr zu arbeiten, sie ist ein toller Mensch. Ich werde für sie immer zur Verfügung stehen.“