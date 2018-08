Britney Spears über ihren größten Hit & den „größten Songwriter aller Zeiten“

Sonntag, 12. August 2018 19:18 Uhr

20 Jahre ist es her, dass der Song „Baby One More Time“ Britney Spears zum internationalen Superstar machte. Und die Sängerin kann auch heute nur positives zu ihrem damaligen Wahnsinnserfolg sagen.

Dem britischen „Guardian“ erzählte sie, wie sie auf ihr musikalisches Durchbruchs-Werk zurück blickt. „Der ganze Song handelt eigentlich von dem Stress, den wir als Teenager alle durchmachen“, so Britney. Der Ohrwurm erschien im Oktober 1998 und sorgte für weltweite Begeisterungsstürme. Die 36-Jährige hätte sofort gewusst, dass es ein großartiger Song werden würde, dass es aber der Anfang ihrer Karriere sein sollte, das ahnte die junge, hübsche Blondine damals nicht. „Es war mal was anderes und ich hab es geliebt. Aber man kann eben auch nie vorhersehen, wie ein Lied ankommt“. Nachdem Hit-Produzent Max Martin in New York ihre Demo hörte, überredete er Spears den Track in Schweden aufzunehmen, sowie noch eine Hand voll anderer Songs vom damaligen, ersten Album.

„Ich erinnere mich noch, wie beeindruckt ich von Stockholm war“, so Spears. Doch es hätte nie wirklich eine Chance gegeben, die Stadt zu erkunden. „Ich war 10 Tage dort, aber wir waren im Studio so beschäftigt, dass ich keine Zeit hatte, ein bisschen dort herum zu reisen.“

10 Millionen mal verkauft

Dann sei alles zusammengekommen und hätte sich „richtig angefühlt“. Martin wäre für sie der „größte Songwriter aller Zeiten“. Er machte den Song zu einem Nummer-Eins-Hit, der bis heute in der Billboard-Liste mit 10 Millionen verkauften Exemplaren ganz oben steht. Und wie fühlt sich der Song 20 Jahre später so an? „Wow, die Zeit ist so schnell vergangen. Es war eine lustige und verrückte Zeit. Alles ist ein bisschen verschwommen.“

Der 47-jährige schwedische Musikproduzent und Songwriter schrieb jede Menge Hits auch für Backstreet Boys, *NSYNC, Rednex, Pink, Katy Perry, Céline Dion, Bon Jovi und Taylor Swift und gehört seit den späten 1990er Jahren zu den erfolgreichsten Songschreibern der Welt. (SV)