Britney Spears zieht mit ihren Söhnen um die Häuser

Montag, 5. August 2019 19:35 Uhr

Die Söhne von Britney Spears sehen inzwischen so erwachsen aus! Die 37-Jährige verbrachte den vergangenen Sonntag mit ihren Jungs Sean (13) und Jayden (12) im Disneyland in Kalifornien.

„Tolle Zeit heute im Disneyland…. aber ich erinnere mich nicht daran, jemals so nass aus dem Splash Mountain gekommen zu sein?!!!“ schrieb Britney drunter. „Wie auch immer, meine Jungs sind jetzt älter, also mögen sie es nicht, wenn man Fotos von ihnen macht. Deshalb war ich heute begeistert, als sie sagten, dass es schon klar geht. Was für ein toller Ort!”

Am vergangenen Wochenende waren die Söhne von Britney Spears mit ihrer Tante Jamie Lynn Spears bei einem Baseballspiel der Braves in Atlanta. Sie genießen offenbar gerade ein familiäres Verwöhnprogramm.

Voll verknallt in ihren Freund

Britney Spears schwärmt aber momentan nicht nur von ihren Kindern, sondern auch von ihrem heißen Freund Sam Asghari. Die Sängerin offenbarte, dass sie sehr glücklich sei, jeden Morgen neben ihm aufzuwachen, vor allem auch wegen seiner Kochkünste (wir berichteten).

Britneys Beziehung zu dem Fitness-Model und Personal Trainer begann am Set zum „Slumber Party“-Video der Popsängerin. Gegenüber der Presse verriet sie, dass während des Drehs gemeinsam mit ihm zwanzig Minuten gewartet habe, dann seien sie ins Gespräch gekommen. Dann hätten sie Nummern ausgetauscht und fünf Monate später habe sie ihn dann angerufen. Der „Baby One More Time“-Star gab außerdem zu, dass ihr Model-Freund sie zu einem besseren Menschen machen und das würde die erfolgreiche Künstlerin zu „dem glücklichsten Mädchen der Welt” machen.