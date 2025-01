Stars Taylor Swift: Travis überraschte sie mit Tour-Party Taylor Swift dachte, sie würde ein „ruhiges Abendessen“ mit ihrem Freund haben, bevor er sie mit einer riesigen Abschlussparty zum Abschluss der Tour überraschte. Die 35-jährige Künstlerin beendete am 8. Dezember ihre ausverkauften ‚Eras‘-Shows in Vancouver, Kanada. Die rekordverdächtige Tournee brachte mehr als 2 Milliarden Dollar an Ticketverkäufen ein, was doppelt so viel ist wie […]