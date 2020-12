01.12.2020 20:15 Uhr

Brittanya Karma: YouTube-Star stirbt an Corona

Sie war Rapperin, Influencerin, TikTokerin, YouTube-Star und ein Vorbild für viele junge Frauen. Jetzt ist Brittanya Karma tot. Mit nur 29 Jahren ist sie an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.

Ihre Fans stehen immer noch unter Schock. Sie wollen die schreckliche Nachricht nicht glauben: Brittanya Karma, diese wahnsinnig lebenslustige und lebendige Frau ist tot. Trotz ihres wochenlangen Kampfes gegen ihre Corona-Infektion, hat sie mit gerade mal 29 Jahren den Kampf gegen das Virus verloren.

Brittanya Karma war eine Kämpferin

Am 17. November 2020 postete Brittanya sich erstmals aus dem Krankenhaus und berichtete ihren Fans, dass sie an Corona erkrankt ist. Das Foto zeigte die 29-Jährige mit einem Beatmungsgerät. Darunter schreibt sie: „Ich weiß, Gott macht mich nicht zur schönsten oder schlausten Frau der Welt, aber eine der stärksten, die bis jetzt jeden auf der Welt zum Lachen gebracht hat in allen 3, die ich beherrsche. Wer mit mir ist, kennt keine Trauer. Wer mich kennt, kann nur Lachen und seine Sorgen wenigstens für kurze Zeit vergessen. Und darauf bin ich so stolz. Ich werde das durchstehen mit Gottes Hilfe.“

Ihre letzten Worte

Drei Tage nach ihrem Post veröffentlichte die Rapperin ein weiteres Bild von sich aus dem Krankenhausbett. Trotz der vielen Beatmungsschläuche zeigt sich Brittany tapfer und positiv mit einem Peace-Zeichen. „I’m still fighting everyday“ schreibt sie an ihre 236.000 Follower. Bewegende Worte – und es werden ihre letzten sein. Brittanya kämpft, doch sie verliert. Den Kampf gegen das Virus. Den Kampf um ihr Leben. Zehn Tage nach ihrem eindringlichen Post ist die erfolgreiche Rapperin tot – und lässt Familie, Freunde und Fans fassungslos zurück.

Brittanya war frisch verlobt

Brittanya hinterlässt nicht nur Freunde und Familie, sondern auch ihren geliebten Partner und Verlobten. Erst im August machte er seiner Brittanya einen Antrag. Man möchte sich kaum vorstellen, was er jetzt durchmachen muss in dieser schrecklichen Zeit. Auf TikTok haben die Fans der Influencerin innerhalb weniger Stunden nach der Bekanntgabe der schrecklichen Nachricht über 50.000 Videos und Kommentare verfasst um ihre Fassungslosigkeit und Trauer auszudrücken.

Karma bleibt ein Vorbild für viele junge Frauen

Die deutsche TikTokerin konnte mit ihrer lustigen und positiven Ausstrahlung alle anstecken. Karma oder auch Phuong Linh Nguyen war laut dem „Culture Magazine“ für ihr Body Positivity ihr Selbstvertrauen und ihren Humor bekannt. In ihrem Heimatland nahm sie an der vietnamesischen Show „Der Bachelor“ teil und zeigte so der ganzen Welt, dass man nicht super schlank sein muss, um eine selbstbewusste Frau zu sein. Dafür liebten ihre Fans sie.

Brittanyas Musikkarriere

Karmas erfolgreichster Song handelte von dem, was sie ausgemacht hat. Der Song „Tu Tin“ bedeutet übersetzt „selbstbewusst“. Er handelt von Selbstliebe und dem guten Gefühl, mit sich selbst im Reinen zu sein. „Jeder auf dieser Welt geborene Mensch ist einzigartig. Hört auf, andere zu beurteilen und hört auf, andere schlecht zu reden. Am Ende essen sie trotzdem, was sie wollen und machen, was sie machen möchten “, sagte sie letztes Jahr gegenüber dem „Culture Magazine“. Diese wichtige Botschaft vermittelte Karma ihren Fans. Sie wird für immer unvergessen bleiben. (TSK)