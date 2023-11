Stars Brooke Shields: Sie dachte, sie wäre tot

Brooke Shields at arrivals for Pretty Baby Premier NY Mar 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.11.2023, 10:00 Uhr

Brooke Shields dachte, sie sei gestorben, als Bradley Cooper mit ihr im hinteren Teil eines Krankenwagens landete.

Die 58-jährige Schauspielerin erlitt einen epileptischen Anfall, als sie sich im September im Restaurant L’Artusi auf ihre One-Woman-Show in New York vorbereitete, aber als das Personal nicht in der Lage war, ihren Ehemann Chris Henchy zu erreichen, musste sie mit Hollywood-Star und engem Freund Bradley ins Krankenhaus.

Brooke erzählte ‚Entertainment Tonight‘: „Mir geht es gut, aber als ich im Krankenwagen aufwachte und dort Bradley Cooper war, dachte ich, dass ich vielleicht gestorben bin.“ Der ‚Pretty Baby‘-Star erklärte kürzlich, dass es eine so „seltsame und surreale“ Situation war, in der sie sich befand, und gab zu, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage war, die lustige Seite zu sehen. Gegenüber ‚Glamour‘ erzählte sie: „Das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich in einen Krankenwagen geladen werde. Sie gaben mir Sauerstoff. Und Bradley, verdammt noch mal, Cooper sitzt neben mir und hält meine Hand. Ich hatte keinen Sinn für Humor. Ich konnte nicht wirklich Worte herausbringen. Aber ich dachte mir: So muss der Tod sein. Du wachst auf und Bradley Cooper sagt: ‚Ich werde mit dir ins Krankenhaus gehen, Brooke.‘ Und er hält meine Hand. Und ich schaue auf meine Hand, ich schaue auf Bradley Coopers Hand in meiner Hand und ich denke: ‚Das ist seltsam und surreal.‘“