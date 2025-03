Stars Brooke Shields überraschte George H.W. Bush und Ehefrau Barbara im Schlafzimmer

Brooke Shields - November 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.03.2025, 15:30 Uhr

Brooke Shields kam einmal zu George H.W. Bush und seiner Frau Barbara in Zimmer, als sie in ihrem Schlafzimmer beschäftigt waren.

Die 59-jährige Schauspielerin, die vor allem für ihre Rolle in ‚Blue Lagoon‘ bekannt ist, erinnerte sich jetzt an den peinlichen Vorfall, als sie zusammen mit Jenna Bush Hager, der Enkelin des Paares, ‚Today With Jenna and Friends‘ moderierte. Brooke erzählte von der nächtlichen Begegnung, die stattfand, nachdem sie eine unerwartete Einladung in das Haus der Bushs in Kennebunkport, Maine, erhalten hatte.

Die Schauspielerin erklärte, dass sie in den 1980er-Jahren eine „süße“ Freundschaft mit dem verstorbenen Präsidenten George Bush entwickelt hatte, was zu der Einladung führte. Brooke fügte hinzu: „Ich habe einen Film in Boston gedreht und ich bekomme einen Anruf – er sagt nicht, wer er ist – und sagt buchstäblich: ‚Entschuldigung, junge Dame, ich habe gehört, dass Sie in der Gegend sind. Wenn Sie nicht nach Kennebunkport kommen, sind Sie in Schwierigkeiten, junge Dame.‘ Und das war natürlich Papa Bush.“

Während Brookes Besuch, der vor etwa 15 Jahren stattfand, brachte die Schauspielerin ihre Töchter Rowan, heute 21, und Grier, heute 18, mit auf das Gelände von Walker’s Point. Eines Nachts, nachdem sie ihre Kinder ins Bett gebracht hatte, bemerkte sie, dass Meerwasser in das Haus einsickerte. Sie sagte: „Ich gerate in Panik, oder? Und ich dachte: ‚Oh mein Gott, ich muss es jemandem sagen, aber niemand ist im Haus!'“ Brooke klopfte schließlich an Georges und Barbaras Schlafzimmertür und fügte hinzu: „Also, ich gehe ins Schlafzimmer im Erdgeschoss und mit der Furcht vor Gott (in mir)…“ Drinnen fand sie die beiden in Sesseln sitzend und sie schauten sich ‚Law and Order: SVU‘ an, während sie vor sich ihr Abendessen hatten. Brooke sagte: „Ich ahmte es nach, meine Augen mit beiden Händen zu schützen, weil Barbara ihren Morgenmantel trug. Und ich sagte: ‚Ich möchte Ihnen nur sagen, dass ich glaube, dass das Haus überflutet worden sein könnte, aber ich glaube, ich habe es verstanden.'“ Barbara, scheinbar unbeeindruckt, lud Brooke ein, sich zwischen ihre Stühle zu setzen und mit ihnen fernzusehen. Brooke schaute sich schließlich den Rest der Show mit ihnen an und fügte hinzu: „Ich dachte mir: ‚Das ist ein Moment in meinem Leben, der so besonders war.'“