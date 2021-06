Brooke Shields und Tochter Rowan haben Partner-Tattoos

Schauspielerin Brooke Shields und Ehemann Chris Henchy und ihre Töchter Rowan (r.) und Grier auf dem roten Teppich. (jru/spot)

12.06.2021 14:50 Uhr

Brooke Shields und ihre Tochter Rowan haben von nun an eine gemeinsame Erinnerung, die unter die Haut geht: Beide ließen sich einen Marienkäfer tätowieren.

Schauspielerin Brooke Shields (56) platzt vor Stolz: Ihre Tochter Rowan (18) machte in der vergangenen Woche ihren Abschluss. Zu diesem besonderen Anlass ließ sich das Mutter-Tochter-Duo nun ein gemeinsames Tattoo stechen. Schnappschüsse davon präsentierte Brooke Shields ihren Followern auf Instagram.

Als Motiv haben sich die beiden für einen Marienkäfer entschieden. Je ein Glückskäfer ziert nun das Handgelenk der Schauspielerin beziehungsweise den Knöchel ihrer Tochter. Dazu schrieb Shields: „Ein besonderes Abschlussgeschenk und eine Erinnerung mit meinem Mädchen.“ Sie sei „so stolz“ und liebe ihre Tochter „mehr als Worte ausdrücken könnten“.

Zusammen posierten Mutter und Tochter auf einem Bild außerdem mit Tattoo-Artist Hrukti Kokayi, der ihnen die Motive in einem Studio in New York zuvor gestochen hatte.

Rowan Henchy trug Golden-Globes-Robe zur Abschlussfeier

Wenige Tage zuvor hatte Brooke Shields Fotos und Videos der Abschlussfeier von Tochter Rowan veröffentlicht. Ein besonders emotionaler Moment für den einstigen Teeniestar aus „Die Blaue Lagune“ (1980): Für ihren Abschlussball trug Rowan eine rote Robe, die ihre Mutter 1998 bei den Golden Globes präsentiert hatte.

Nach ihrer Ehe mit Tennisstar Andre Agassi (1997-1999) heiratete Brooke Shields 2001 den Drehbuchautor Chris Henchy (57). 2003 kam Tochter Rowan zur Welt, 2006 wurde ihre zweite Tochter Grier Hammond Henchy geboren.