06.10.2020 19:00 Uhr

Brooklyn Beckham: Das ist sein neustes Liebes-Tattoo

Brooklyn Beckham überrascht seine Fans mit einem neuen Tattoo. In einem Instagram-Video, präsentiert das Männermodel stolz seine neuste Körperbemalung.

Brooklyn Beckham (21) und seine Verlobte Nicola Peltz (25) schweben immer noch auf Wolke sieben. Es wird sogar gemunkelt, dass die zwei Turteltauben bereits still und heimlich geheiratet haben sollen. Jetzt soll ihre Liebe noch tiefer gegangen sein…und zwar unter die Haut.

In dem Video, das Brooklyn auf seinem Instagram-Profil teilt, schminkt er seiner Verlobten Nicola die Lippen. Natürlich verwendet er nicht irgend einen gewöhnlichen Lippenstift, sondern den Lippenstift der Marke „Victoriabeckhambeauty“ seiner Mama Victoria Beckham (46). Die zwei haben dabei offensichtlich sehr viel Spaß und können kaum die Finger voneinander lassen. Was uns sofort ins Auge sticht, ist Brooklyns neues Tattoo. Ein Paar wunderschöne Augen schmückt neuerdings den Nacken des ältesten Beckham-Spross‘ und die sehen den Augen seiner zukünftigen Ehefrau sehr sehr ähnlich…

Brooklyn ist Tattoo-Fan

Brooklyns Körper schmücken bereits über 40 Tattoos und es ist kein Ende in Sicht für den großen Tattoo-Fan. Diese Leidenschaft hat der 21-Jährige sich wohl von seinem berühmtem Vater David Beckham (45) abgeschaut. Das Männer-Model liebt vor allem Tattoos mit persönlicher Bedeutung und Referenzen an Mama Victoria und Papa David zieren auch schon seinen Körper. Natürlich sind auch seine drei Geschwister bereits auf Brooklyns Körper verewigt. Seitlich an seinem Mittelfingers steht der Name „Cruz“, am Zeigefinger hat er den Namen seines Bruders „Romeo“ und an seinem kleinen Finger steht der Name seiner Schwester „Harper“. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Brooklyn seine Geschwister tattootechnisch würdigt. 2017 ließ er sich die Zahlen „02 05 11“ auf die Innenseite seines Ellbogens tätowieren. Da seine Geschwister 2002, 2005 und 2011 geboren wurden, liegt es nahe, dass auch dieses Tattoo ihnen gilt.

Auf Wolke sieben

Seit Januar diesen Jahres ist die Liebe von Brooklyn und seiner Nicola zwei offiziell. Nur sieben Monate später machte Brooklyn seiner schönen Freundin einen Antrag. Die Hochzeitsplanungen sollen schon laufen und das Liebespaar ist verliebter denn je. Im neusten Instagram-Video auf Nicolas Profil strahlt das Model überglücklich in die Kamera, während sie sich am Hals ihres Verlobten festklammert. Immer wieder gestehen sich die beiden öffentlich auf Instagram ihre Liebe. „Ich kann mir kein Leben ohne dich vorstellen, Baby. Wegen dir fühle ich mich so besonders und du bringst mich ständig zum Lachen.“ sind nur einige der süßen Bildunterschriften von Brooklyn an seine bildschöne Freundin.

Sind sie schon verheiratet?

Brooklyn Beckham hat Nicola Peltz bereits als seine „Ehefrau“ bezeichnet. Das glückliche Paar gab seine Verlobung im letzten Monat bekannt und bereitet sich nun schon auf die Ehe vor, indem die beiden sich liebevolle Spitznamen geben. Auf seinen sozialen Netzwerken kommentierte Brooklyn das Foto, das Nicola kürzlich postete, mit den Worten: „Meine Ehefrau …“ und fügte dem süßen Spitznamen drei Herz-Emojis hinzu. Brooklyn und Nicola könnten sich das Ja-Wort in der Londoner St. Paul’s Cathedral geben. Ein Insider hat sogar schon intime Details über die zukünftige Hochzeit ausgeplaudert.

Aller Guten Dinge sind drei

Der älteste Sohn des Profifußballers David Beckham hatte nicht immer ein gutes Händchen für Frauen. Bevor er seine große Liebe Nicola kennenlernte, war er mit der Schauspielerin Chloë Grace Moretz (23) und dem Model Hana Cross (23) liiert. Beide Beziehungen scheiterten nach kurzer Zeit. Was auffällt ist, dass seine Freundinnen immer älter waren das Brooklyn. So auch Nicola – und zwar ganze vier Jahre. In ihr scheint der 21-Jährige aber endlich seine Frau fürs Leben gefunden zu haben. Wir freuen uns schon auf die ersten Babys der zweiten Beckham-Generation!