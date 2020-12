09.12.2020 23:30 Uhr

Brooklyn Beckham: Ehevertrag für seine Nicola Peltz

Huch, haben wir was verpasst? Brooklyn Beckham und Nicola Peltz sind noch nicht verheiratet, einen Ehevertrag sollen die beiden aber bereits unterzeichnet haben. Was drin steht und warum das förmliche Dokument überhaupt notwendig ist, verraten wir im Artikel.

Anfang des Jahres machten die Turteltäubchen Brooklyn Beckham (21) und Schauspielerin Nicola Peltz (25) ihre Beziehung öffentlich. Nur kurz darauf dann die zweite Überraschung: Der älteste Sohn von Victoria und David Beckham hat bereits um die Hand seiner Liebsten angehalten und die hat „Ja“ gesagt!

Ehevertrag soll bereits unterzeichnet sein

Ursprünglich sollte die Hochzeit im September 2021 stattfinden. Doch die momentane Corona-Lage lässt das nicht zu und erschwert den beiden die Planung. Damit das verliebte Paar die Anzahl der Gäste nicht begrenzen muss, wurde das rauschende Fest auf 2022 verschoben. Um ein wichtiges Detail soll sich der Sohn von Fußballer David Beckham allerdings bereits schon jetzt gekümmert haben: den Ehevertrag.

Haben die Beckhams Angst um ihr Vermögen?

Ein Ehevertrag klingt erstmal nicht besonders romantisch und eher nach Misstrauen. Haben die Beckhams etwa Zweifel, ob es Nicola ernst mit ihrem Sprössling meint und es vielleicht nur auf das Geld abgesehen hat? Wohl eher nicht, denn die 25-Jährige kommt aus gutem Hause: Das Vermögen ihrer Familie wird auf rund 1,2 Milliarden Euro geschätzt. Außerdem dürfte Nicola dank ihrer erfolgreichen Schauspielkarriere selbst ein ordentliches Einkommen vorweisen können. Das Vermögen von Familie Beckham wird auf knapp 371 Millionen Euro geschätzt.

Das steht angeblich im Vertrag

Mit dem Ehevertrag sichert sich also wohl eher die Milliardärs-Familie Peltz ab. Angeblich soll im Ehevertrag von Brooklyn und Nicola festgehalten sein, dass sie die Ehe im Falle einer Scheidung mit dem Vermögen verlassen, das sie jeweils mit eingebracht haben. Nichts ungewöhnliches, einem Insider zu Folge haben alle verheirateten Mitglieder der Peltz-Familie einen solchen Vertrag unterzeichnet.

Doppelhochzeit in Planung

Das große Vermögen der beiden Familien ist auch bitter nötig, denn Brooklyn und Nicola planen eine Doppelhochzeit. Kostenpunkt? Ungefähr 4,5 Millionen Euro! Eine Zeremonie soll in Brooklyns Heimat Großbritannien stattfinden, die andere in Florida. Laut der britischen „Daily Mail“ soll Nicolas Vater, Nelson Peltz (Hedgefonds-Manager und Milliardär), beide Hochzeiten bezahlen. Bei dieser kostspieligen Feierlichkeit wären wir nur all zu gern dabei – zumindest bei einer! (AB)