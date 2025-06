Stars Brooklyn Beckham: Heiratsantrag an Nicola Peltz war ‚beste Entscheidung‘ seines Lebens

Nicola Peltz - Brooklyn Beckham - Instagram - One Use - June 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2025, 11:00 Uhr

Brooklyn Beckham verriet, dass er seinen Heiratsantrag an Nicola Peltz für die „beste Entscheidung“ hält, die er jemals getroffen habe.

Der 26-jährige Star feierte in den sozialen Medien den fünften Jahrestag seines Heiratsantrags an die 30-jährige Schauspielerin, die er im April 2022 in Palm Beach in Florida geheiratet hat.

Neben einem Selfie des verliebten Paares, auf dem sie sich umarmen, schrieb Brooklyn auf seinem Account auf Instagram: „Es ist fünf Jahre her, seitdem ich diese wunderschöne Frau gefragt habe, ob sie mich heiraten will. xx die beste Entscheidung meines Lebens. x ich liebe dich so sehr.“ Brooklyn und Nicola hatten ihre Verlobung bereits im Juli 2020 über die sozialen Medien bekanntgegeben. Brooklyn, der der älteste Sohn von David und Victoria Beckham ist, verkündete damals auf seinem Account auf Instagram: „Vor zwei Wochen habe ich meine Seelenverwandte gefragt, ob sie mich heiraten will, und sie hat Ja gesagt. Ich bin der glücklichste Mann der Welt. Ich verspreche, eines Tages der beste Ehemann und der beste Papa zu sein.“ Und auch Nicola äußerte mit einem Social-Media-Posting ähnliche Gefühle. Peltz schrieb: „Du hast mich zum glücklichsten Mädchen der Welt gemacht. Ich kann es kaum erwarten, den Rest meines Lebens an deiner Seite zu verbringen. Deine Liebe ist das wertvollste Geschenk.“