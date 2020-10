30.10.2020 10:09 Uhr

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz: Heiße Fotos aus der Badewanne

Brooklyn Beckham und seine Verlobte Nicola Peltz haben ihr Einjähriges gefeiert. Zur Feier des Tages postete Brooklyn heiße Fotos, auf denen zu sehen ist, wie er mit seiner Liebsten in der Badewanne liegt.

Brooklyn Beckham (21) und seine Zukünftige Nicola Peltz (25) schweben im Liebes-Glück. Seit genau einem Jahr sind die beiden nun zusammen. Zur Feier des Tages haben die süßen Turteltauben ein gemeinsames Bad genommen, wie der älteste Sohn von David Beckham am 29. Oktober auf Instagram gezeigt hat.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein von @brooklynbeckham geteilter Beitrag am Okt 29, 2020 um 9:34 PDT

Brooklyn Beckham will eine Familie gründen

Zu den heißen Schnappschüssen erklärte Brooklyn in einer emotionalen Botschaft: „Alles Gute zum 1-jährigen Jubiläum Baby. Ich bin der glücklichste Mensch, dich an meiner Seite zu haben. Ich kann es kaum erwarten, mit dir alt zu werden und mit dir eine Familie zu gründen. Ich liebe dich so sehr.“

Verlobung nach acht Monaten

Nicolas Antwort darauf: „Das was ich für dich empfinde ist mehr als Liebe.“ Der 21-Jährige und die Schauspielerin schweben also auf Wolke 7 und scheinen verliebt wie am ersten Tag zu sein. Bereits nach acht Monaten Beziehung haben sich der Mädchenschwarm und die Beauty verlobt. Bis zur Hochzeit muss sich das Paar allerdings wohl noch etwas gedulden.

Hochzeit musste verschoben werden

Eigentlich wurde angenommen, dass der Beckham-Spross und Nicola schon im kommenden Jahr vor den Traualtar treten werden. Immerhin bezeichnet der 21-Jährige seine Liebste auf Instagram-Posts schon jetzt als Ehe-Frau. Zuletzt plauderte ein Insider gegenüber „The Mirror“ aber aus, dass die beiden die Feier aufgrund der Corona-Pandemie auf 2022 verschoben haben. Demnach soll ihnen die Lage derzeit zu unsicher sein. Zudem planen der 21-Jährige und das Model eine fette Party, bei der sich keine Rücksicht auf die Anzahl der Gäste nehmen wollen.

Wann werden Victoria und David Großeltern?

Bis zur Hochzeit scheinen es sich Brooklyn Beckham und Nicola Peltz also wohl unter anderem in der Badewanne gemütlich zu machen. Auch die Familienplanung scheint zwischen den beiden schon ein Thema zu sein. Bleibt also abzuwarten bis Victoria Beckham und ihr Mann zum ersten Mal Großeltern werden.