Stars Brooklyn Beckham und Nicola Peltz: Sie verraten ihre Lieblingsmomente ihres Hochzeitstages

Brooklyn Peltz Beckham and Nicola Peltz Beckham - APril 2023 - Tiffany and Co opening - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2025, 09:00 Uhr

Das Paar hat sich an ihrem Hochzeitstag einen Moment Zeit nur für sich genommen.

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz haben sich an ihrem Hochzeitstag einen Moment Zeit nur für sich genommen.

Das Paar heiratete im April 2022 in Palm Beach in Florida und sie genossen den besonderen Anlass, indem sie sich eine „kleine Pause“ fernab der eingeladenen Gäste gönnten.

Die 30-jährige Nicola verriet in einem Interview mit dem ‚Glamour‘-Magazin: „Jemand hat uns diesen Rat gegeben und ich bin so froh darüber, dass wir darauf gehört haben: ‚Nehmt euch an eurem Hochzeitstag einen Moment Zeit nur für euch beide. Geht weg, atmet, seid zusammen.‘ Das sind meine Lieblingsmomente gewesen.“ Peltz fügte hinzu, dass sie diese „kleine Pause“ daran erinnert habe, worum es für sie wirklich geht. Die Schauspielerin sagte: „Hochzeiten können intensiv sein, besonders dann, wenn man damit beschäftigt ist, dafür zu sorgen, dass alle anderen Spaß haben. Diese kleine Pause hat uns daran erinnert, worum es wirklich geht: um uns.“ Brooklyn, der der älteste Sohn von David und Victoria Beckham ist, stimmte seiner Partnerin zu und erklärte: „Ich stimme voll und ganz zu. Nach der Zeremonie sollte man sich Zeit nehmen, um für eine Sekunde zu verschwinden.“