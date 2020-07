Montag, 20. Juli 2020 18:36 Uhr

Brooklyn Beckham will Star-Koch Gordon Ramsay für seine Hochzeit

Gordon Ramsay soll das Festessen für Brooklyn Beckhams Hochzeit kreieren. Der Fotograf hat sich kürzlich mit der Schauspielerin Nicola Peltz verlobt und seitdem laufen die Hochzeitsvorbereitungen auf Hochtouren.

Sowohl Brooklyns Eltern, Victoria und David Beckham, als auch Nicolas Milliardärs-Vater, Nelson Peltz, wollen keine Kosten und Mühen scheuen, um ihren Kindern ein unvergessliches Fest zu ermöglichen.

Quelle: instagram.com

„Erste Wahl!“

Für einen Caterer scheinen sie sich bereits entschieden zu haben: Sie wollen Sternekoch Gordon Ramsay. Ein Insider sagte nun gegenüber der „Bizarre“-Kolumne der Zeitung „The Sun“: „David und Victoria wollen, dass Gordon das Essen für Brooklyns Hochzeitstag macht. Die Familien sind gut befreundet und Brooklyn hat schon früher von Gordons Küche geschwärmt. Er ist die erste Wahl für den Küchenchef, der das Hochzeitsmenü entwerfen soll.“

Wo die Hochzeit stattfinden wird, steht aber noch nicht fest. Das Paar soll Borgo Egnazia in Apulien, Italien – wo auch Justin Timberlake und Jessica Biel 2012 heirateten – als Hochzeitsort in Betracht ziehen. Es soll aber auch schon im Gespräch gewesen sein, zwei Hochzeiten zu feiern – eine in England und eine in Florida.