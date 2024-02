"Liebe es, dass er Vater werden will" Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham: Bekommen sie bald ein Baby?

Sind Brooklyn Beckham und seine Frau Nicola Peltz Beckham schon bereit dafür eine eigene Familie zu gründen? (the/spot)

SpotOn News | 22.02.2024, 20:01 Uhr

Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham träumen offenbar gemeinsam von einer eigenen Großfamilie. Jetzt hat sich die Schauspielerin in einem neuen Interview zum Kinderwunsch ihres fünf Jahre jüngeren Mannes geäußert.

Dass Brooklyn Beckham (24) und seine Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (29) in der Zukunft eine eigene Familie gründen wollen, scheint bereits felsenfest zu stehen. Das unterstreicht eine neue Aussage der Schauspielerin im Interview mit dem Magazin "Nylon". Darin sprach die Schwiegertochter von Victoria (49) und David Beckham (48) unter anderem darüber, wie sehr sie es schätze, einen Familienmensch geheiratet zu haben.

Video News

Im Moment haben Nicola und Brooklyn alle Hände voll zu tun

"Ich finde es toll, dass er wirklich Vater werden will", erklärte die 29-Jährige und bestätigte laut Magazin damit, dass auch sie sich eine große Familie wünsche. Im Moment hätten sie und ihr fünf Jahre jüngerer Ehemann jedoch alle Hände voll zu tun: mit fünf Hunden, darunter ein dreibeiniger Welpe namens Angel. Manchmal, so Nicola Peltz Beckham, "starre ich meine Hunde einfach an und denke: 'Schau, wie perfekt sie sind'".

Victoria Beckham will jetzt noch nicht Oma werden

Erst kürzlich hatte Victoria Beckham darüber gesprochen, dass sie derzeit noch keine Großmutter werden wolle. Das stellte die Designerin Mitte Februar im Interview mit "Vogue" klar. "Was?! Moment. Ich glaube nicht, dass es jetzt schon passiert, es sei denn, ihr wisst etwas, was ich nicht weiß", so die Mutter von Brooklyn Beckham mit gespielter Panik in dem amüsanten Clip.

Dennoch würde sie sich sehr freuen, irgendwann einmal Oma zu werden: "Wenn ich eines Tages hoffentlich gesegnet werde, wäre das wunderbar", erklärte sie und ergänzt: "Aber wir sind noch nicht so weit!" Vor zwei Jahren hat ihr ältester Sohn Brooklyn die Schauspielerin Nicola Peltz geheiratet. Wenige Monate nach der Hochzeit verriet Brooklyn Beckham "Entertainment Tonight": "Ich würde gerne bald eine Familie gründen, aber erst dann, wenn meine Frau dazu bereit ist."