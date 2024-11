Gastauftritt bei "Sturm der Liebe" Bruce Darnell kommt mit einer „guten Portion Drama“ an den Fürstenhof

Bruce Darnell checkt in "Sturm der Liebe" in den Fürstenhof ein. (sv/spot)

SpotOn News | 29.11.2024, 13:12 Uhr

Bruce Darnell checkt in den Fürstenhof ein. Der Entertainer hat in zwei Folgen der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" einen Gastauftritt - und dabei nicht nur Drama in Gepäck. Im Interview erzählt er, wie besonders die Dreharbeiten für ihn waren.

Bruce Darnell (67) sorgt bei "Sturm der Liebe" für frischen Wind am Fürstenhof. "Ich bringe definitiv eine gute Portion Drama mit", verrät der TV-Star im Interview mit spot on news. Ab dem heutigen 29. November ist Darnell selbst in der beliebten ARD-Telenovela (15:10 Uhr, Das Erste) zu sehen.

Der Entertainer, Juror und Model spielt sich bei seinem Gastauftritt selbst und genießt eine Auszeit im Fünf-Sterne-Hotel in Bichlheim. Dabei habe er "einiges im Gepäck, das die Gemüter am Fürstenhof ordentlich aufwirbeln wird". Aber es gebe nicht nur Drama. "Die Zuschauer werden auf eine emotionale Achterbahnfahrt mitgenommen."

"Wirklich etwas Besonderes"

Obwohl der frühere "Germany's Next Topmodel"-Coach schon seit vielen Jahren ein Profi vor der Kamera ist, war der Dreh für die Telenovela etwas ganz anderes für Darnell. Es habe etwas "Magisches" an sich gehabt. "Die Atmosphäre am Set, die wunderbare Kulisse des Fürstenhofs, und vor allem die tiefe Leidenschaft, die das gesamte Team in jede Szene steckt – das war wirklich etwas Besonderes." Bei der Vorbereitung sei es ihm wichtig gewesen, "offen für das Unbekannte zu bleiben". Auch habe er sich "erlaubt, nervös zu sein".

Der TV-Star ist selbst Fan der Telenovela: "'Sturm der Liebe' ist für mich wie eine warme Umarmung – voller Emotionen, Hoffnung und manchmal auch Herzschmerz", verrät er. Die Serie erinnere ihn daran, "wie komplex und schön das Leben ist, mit all seinen Höhen und Tiefen".

Video News

In der Serie wird Darnell von den Sonnbichlers – Hildegard (Antje Hagen, 86) und Alfons (Sepp Schauer, 75) – direkt ins Herz geschlossen. Sie laden den Entertainer bei sich zum Essen ein. Es gibt Hildegards berühmten Schweinsbraten. Das ist auch ganz nach dem Geschmack des echten Bruce Darnell: "Ein guter Schweinsbraten mit Knödeln und Kraut – das ist einfach himmlisch. Die bayerische Küche hat etwas Bodenständiges und zugleich so Herzhaftes, das mir das Gefühl von Zuhause gibt."

Freude an der Schauspielerei

Eine Rückkehr an den Fürstenhof schließt Darnell nicht aus. "Ich würde mich sehr freuen, zurückzukehren und die Geschichte weiterzuerzählen", so der Entertainer. Vielleicht sieht man ihn bald auch in anderen Produktionen? Zumindest scheint er Gefallen an der Schauspielerei zu haben. "Ich träume davon, einmal in einem historischen Drama mitzuspielen – diese Kostüme, die alten Geschichten, das fasziniert mich. Aber auch eine spannende Krimiserie würde mich reizen", erzählt er.

Bis dahin kann er sich an seinem Souvenir erfreuen. "Ich konnte nicht widerstehen und habe ein kleines Andenken mitgenommen", gesteht er. Dabei handele es sich um einen kleinen Requisitengegenstand. Was genau es ist, behielt er jedoch für sich. Er werde es aber immer bei sich tragen.