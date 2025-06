Stars Bruce Springsteen: Ausraster wegen aufdringlichen Fans

10.06.2025

Bruce Springsteen wurde in Liverpool von Fans durch die Stadt verfolgt und soll daraufhin ausgerastet sein.

Nach dem zweiten Konzert des Sängers im Anfield-Stadion weigerte er sich, seinen Fans Autogramme zu geben.

In einem Clip auf X sieht man, wie der Star bei Regen wütend auf eine Gruppe seiner Fans reagiert. Springsteen verkündete: „Ihr seid mir durch die ganze Stadt nachgerannt! Ich unterschreibe euch gar nichts!“ Als er an den Menschen vorbeiging, war ein lautes Seufzen des Musikers zu hören. Einer der Fans rief: „Bruce, wir lieben dich! Wir haben nur gewartet, wir sind dir nicht nachgelaufen!“ Am Samstagabend (7. Juni) hatte der Künstler zum zweiten Mal in Liverpool gespielt und tritt zudem im Olympiastadion in Berlin auf. Springsteen führt seine Land of Hope and Dreams-Tournee fort und im Mai trat er dreimal in der Co-op Live Arena in Manchester auf. Bruce sorgte zuvor nicht nur musikalisch für Aufsehen – er teilte auch ordentlich gegen den US-Präsidenten Donald Trump aus. In seiner Rede vor dem Song ‚City of Ruin‘ sagte der Star: „In meiner Heimat, dem Amerika, das ich liebe – das Amerika, über das ich Songs geschrieben habe, das 250 Jahre lang ein Leuchtturm der Hoffnung und Freiheit war – ist aktuell in den Händen einer korrupten, unfähigen und verräterischen Regierung.“