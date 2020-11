03.11.2020 20:57 Uhr

Bruce Springsteen: Das hat vor ihm noch kein Musiker geschafft

Sein Spitzname ist nicht umsonst "The Boss": Bruce Springsteen hat mit seinem neuen Album geschafft, was vor ihm noch keinem Künstler gelungen ist.

Bruce Springsteen (71, „I’m On Fire“) hat ein neues Album herausgebracht – und sich damit einen Titel gesichert, den sonst niemand hat. Er ist der einzige Künstler in der Musikgeschichte, der in jedem der vergangenen sechs Jahrzehnte mindestens ein Album in den Top Fünf platzieren konnte. Das berichtet „Billboard“. Das 20. Studioalbum von Springsteen, „Letter To You“, ist am 23. Oktober 2020 direkt auf den zweiten Platz der Charts eingestiegen.

Laut „Billboard“ hatte „The Boss“ zwei Top-Fünf-Veröffentlichungen in den 1970er-Jahren, fünf in den 1980er-Jahren, drei in den 1990er-Jahren, sechs in den Zweitausendern sowie vier im anschließenden Jahrzehnt sowie nun seine aktuelle. Trotz all dieser Erfolge ist das Album „Born In The U.S.A.“ von 1984 weiterhin Springsteens erfolgreichste Veröffentlichung und eines der meistverkauften Alben aller Zeiten.

(mia/spot)