Bruce Springsteen für Mega-Konzert in New York angekündigt

Bruce Springsteen (71) soll das wiedererwachte New York musikalisch feiern: Der Sänger wurde als einer der Künstler des geplanten Konzert-Events im Central Park angekündigt. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio (60) kündigte am Donnerstag (1. Juli) in einem Tweet zudem Paul Simon (79) und Jennifer Hudson (39) als Musicacts an.

Die Stadt plant ein Konzert auf dem Great Lawn des Central Park, das vorläufig für den 21. August angesetzt wurde. 60.000 Besucher und ein weltweites Fernsehpublikum sollen die Show zu sehen bekommen. De Blasio kündigt sie auf Twitter als eines der größten Central-Park-Konzerte der Geschichte an, das die Wiedergeburt von New York City feiern werde.

One of the greatest Central Park concerts in history is coming. Excited to announce that Paul Simon, Jennifer Hudson, and Bruce Springsteen will be performing at our Homecoming Concert and will help us welcome back our city! It's going to be an event for the ages. See you there. pic.twitter.com/1FtD5yJvxM