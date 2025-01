Film Jeremy Allen White wirkt in neuem ,Star Wars’-Film mit Jeremy Allen White hat die Rolle des Sohnes von Jabba The Hutt in ,The Mandalorian and Grogu‘ übernommen. Der 33-jährige Schauspieler soll eine Rolle im kommenden ,Star Wars‘-Film, einem Ableger der ,The Mandalorian‘-Serie, ergattert haben. Laut ,Variety‘ wird White die Stimme von Rotta the Hutt, dem Sohn des kultigen Verbrecherlords der Weltraumsaga, übernehmen. Obwohl die […]