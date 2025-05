Musik Bruce Springsteen veröffentlicht eine neue Live-EP mit Anti-Trump-Reden

Bruce Springsteen - Wembley 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2025, 11:00 Uhr

Der legendäre Rocker hat auf seine neue Platte Ansprachen gegen die Trump-Politik aufgenommen.

Auf seiner neuen Live-EP ‚Land of Hope and Dreams‘ ist Bruce Springsteen mit leidenschaftlichen Anti-Trump-Reden zu hören.

Der ‚Born To Run‘-Interpret stand zwischen dem 14. und 20. Mai dreimal in der Co-Op-Arena in Manchester auf der Bühne und geriet infolge der Auftritte mit seiner harschen öffentlichen Kritik an der Politik des US-Präsidenten Donald Trump in die Schlagzeilen. Vier Live-Aufnahmen seiner Songs wurden jetzt gemeinsam mit den dazugehörigen Einführungen digital veröffentlicht. Auf der offiziellen Webseite des Rockers steht zu dem neuen Release zu lesen: „Am 14. Mai eröffneten Bruce Springsteen und The E Street Band ihre ‚Land of Hope and Dreams‘-Tournee in Manchester, England. Die Höhepunkte dieser ersten Nacht sind jetzt digital als ‚Land of Hope and Dreams‘-EP erhältlich und beinhalten den Titeltrack, ‚Long Walk Home,‘ ‚My City of Ruins‘ und die Coverversion der Band von Bob Dylans ‚Chimes of Freedom‘.“

Während des Auftaktkonzertes bezeichnete Springsteen die Trump-Regierung unter anderem als „korrupt, inkompetent und verräterisch“. Dem Publikum rief der Boss zu: „Meine Heimat, das Amerika, das ich liebe, das Amerika, über das ich geschrieben habe, das über 250 Jahre lang ein Leuchtfeuer der Hoffnung und Freiheit war, liegt aktuell in den Händen einer korrupten, inkompetenten und verräterischen Regierung. Heute Abend bitten wir alle, die an die Demokratie glauben und das Beste für unser amerikanisches Experiment wollen, ihre Stimmen gegen den Autoritarismus zu erheben und die Freiheit auszurufen!“