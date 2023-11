Stars Bruce Willis: Seine Familie ist erleichtert

09.11.2023

Der Schauspieler leidet seit längerem an Demenz. Seine Angehörigen sind derweil froh darüber, dass er sich bisher nicht verändert habe.

Bruce Willis hat sich durch seine Demenz bisher nicht großartig verändert.

Die Angehörigen des Schauspielers sprechen offen darüber, dass die Krankheit des 68-Jährigen ihr Leben seit längerem beeinflusst. Willis’ Tochter Tallulah Willis aus der Ehe mit Demi Moore gab jetzt ein Update zum Zustand ihres Vaters. In der Talk-Sendung ‚The Drew Barrymore Show‘ verriet sie: „Er ist derselbe und nach allem, was ich weiß, denke ich, dass das Beste ist, was uns passieren konnte. Ich sehe Liebe, wenn ich bei ihm bin, er ist mein Vater und er liebt mich, das ist etwas sehr Besonderes.“

Dass Bruce und seine Familie so offen mit dem Thema Demenz umgehen liegt auch daran, dass sie endlich das Tabu um die Krankheit brechen wollen. „Einerseits geht es um uns als Familie“, erklärt Tallulah im Gespräch mit Drew Barrymore, „andererseits ist es wirklich wichtig für uns, das Bewusstsein über Demenz zu stärken. Wenn wir etwas nehmen können, das uns als Familie und auch individuell beschäftigt, um anderen zu helfen, um die Sache umzudrehen und etwas Schönes daraus zu machen, dann ist das für uns etwas ganz Besonderes.“