Er ist an Demenz erkrankt Bruce Willis: Töchter teilen neues Familienfoto zu Thanksgiving

Bruce Willis beendete seine erfolgreiche Schauspielkarriere 2022. (ncz/spot)

SpotOn News | 28.11.2024, 22:54 Uhr

Bruce Willis' Töchter sind an Thanksgiving "dankbar" für ihren Vater. Anlässlich des Feiertages teilten sie ein neues, zuckersüßes Foto mit dem an Demenz erkrankten Schauspieler geteilt.

Hollywoodstar Bruce Willis (69) hat sich seit seiner Demenzdiagnose aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nur selten teilt seine Familie Informationen oder neue Fotos des Schauspielers. Umso besonderer sind nun diese neuen Schnappschüsse: Seine Töchter Scout (33) und Tallulah (30) haben am heutigen Donnerstag, an dem in den USA Thanksgiving gefeiert wird, zwei süße gemeinsame Fotos mit ihrem Vater auf Instagram gepostet.

"Dankbar", schrieben die beiden zu den innigen Fotos, die das Trio in einem lichtdurchfluteten Wohnzimmer, offenbar bei Willis zu Hause, zeigen. Tochter Scout sitzt mit ihrem Vater auf einem Sofa, der hält ein Geschenk mit der Aufschrift "Best Dad Ever" in der Hand und genießt die Zuneigung seiner Töchter sichtlich. Tallulah sitzt auf dem Boden und streichelt ihren Papa in einem Foto liebevoll am Ohr.

Bruce Willis' Familie hält für ihn zusammen

Die Familie von Bruce Willis teilte im März 2022 mit, dass bei dem Schauspieler Aphasie diagnostiziert wurde und er sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen werde. Seine Ehefrau Emma Heming Willis (46) bestätigte im Februar 2023, dass er zusätzlich Frontotemporaler Demenz diagnostiziert wurde.

Video News

Die Patchwork-Familie scheint seitdem näher als je zuvor zusammengerückt zu sein. Neben Scout und Tallulah teilt Willis mit seiner Ex-Ehefrau Demi Moore (62) die älteste Tochter Rumer (36), die den Schauspieler vergangenes Jahr erstmals zum Großvater machte. Mit Moore war Willis von 1987 bis 2000 verheiratet.

Mit seiner zweiten Ehefrau Emma teilt Willis zwei weitere Töchter: Mabel (12) und Evelyn (10). Das Paar gab sich 2009 das Jawort.