Bruce Willis verkauft diese Waldhütte für 13 Millionen

Sonntag, 3. Februar 2019 15:49 Uhr

Hier gibt’s endlich eine neue Folge aus unserer losen Serie “So wohnen die Stars”, mit der wir vor allem Eifersucht, Hass, Neid, Zorn und Missgunst schüren wollen. Actionveteran Bruce Willis (63) will seine Waldhütte los werden. Für lächerliche 13 Millionen Dollar.

Der Star kauft und verkauft seit Jahren ziemlich aktiv Immobilien im ganzen Land, während er gleichzeitig noch seine anderen Geschäftsaktivitäten im Filmgeschäft nachgeht. Nur vier Jahre lang wohnte Bruce Willis jedenfalls mit seiner Ehefrau Emma Heming in einer Villa im tiefen Wald in Westchester County. Nun hat er genug und zieht an die Westküste der USA. Dort lebt nämlich der Großteil beider Familien.

Diese Woche ging das Anwesen bei TopTenRealEstateDeals.com online!

Das Beste vom Besten

Das Anwesen befindet sich etwa 60 Kilometer nördlich von New York. In einer Gegend, in der viele Promis residieren – übrigens nur 40 Autominuten von Manhattan entfernt. Darauf befinden sich insgesamt vier Häuser, die allesamt luxuriös eingerichtet sind. Alleine das Haupthaus soll über 800 Quadratmeter groß sein und über fünf Schlafzimmer und acht Badezimmer auf drei Etagen verfügen. Auch was die Inneneinrichtung angeht zeigten sich die Inneneinrichter sehr geschmackvoll. Die Butze ist schick und gleichzeitig gemütlich. Wer würde sich da nicht wohlfühlen?

Foto: Douglas Elliman Real Estate

Der neue Käufer kann sich auf insgesamt zwölf Schlafzimmer und neun Bäder freuen, die so schick sind, dass sie meisten vor Neid tot umfallen wollen. Das ist aber noch lange nicht alles. Das Anwesen bietet auch einiges für die Freizeitaktivitäten des neuen Käufers und dessen Gefolgschaft: Es gibt einen klimatisierten Weinkeller mit Platz für über 1.500 Flaschen und einen Tennisplatz. Das heißt das Haus muss gar nicht mehr verlassen werden.

Foto: Douglas Elliman Real Estate

Großzügige Räume – weiter Ausblick

In diesem Schlafzimmer dürften die Träume besonders süß sein und dann dieser Ausblick in diese traumhafte – und zugegebenermaßen etwas einsame Landschaft- ist definitiv zauberhaft. Ganz egal, ob kurzes Mittagsschläfchen oder ausgedehntes Netflix & Chill – in diesem Bett dürfte alles unvergleichbar sein.

Foto: Douglas Elliman Real Estate

Falls der neue Käufer des Willis-Anwesens auf glamouröse Dinner mit Freunden und Familie steht, dann kann er seine Entourage an diesen geschmackvollen Tisch einladen und beim Schein des Ofenfeuers gemütlich Rotwein trinken und Reiche-Leute-Gespräche führen. Falls das die Gesellschaft langweilen sollte, dann gibt es im Garten übrigens auch noch einen 15 Meter langen Salzwasserpool zum Abkühlen.

Foto: Douglas Elliman Real Estate