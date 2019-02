Bruno Ganz ist tot

Samstag, 16. Februar 2019 11:27 Uhr

Bruno Ganz, einer der größten Theater- und Filmschauspieler, ist tot. Er wurde 77 Jahre alt. Ganz starb in der vergangenen Nacht in seinem Wohnhaus in Zürich.

Das berichtete zuerst die ‚Frankfurter Allgemeine Zeitung‘. 2004 wurde der Schweizer Charakterdarsteller auch jüngeren Generationen in seiner Rolle als Adolf Hitler in „Der Untergang“ bekannt.

Ganz war auf der Bühne und im Film einer der Großen seines Fachs. Auf der Theaterbühne spielte er u.a. in der fast 22-stündigen Inszenierung den Dr. Faust. Zuletzt war Ganz 2018 im Kino in der deutsch-österreichischen Koproduktion ‚Der Trafikant‘ und in Lars von Triers Horrorstreifen ‚The House That Jack Built‚ zu sehen. Viele Medien bezeichneten Ganz als den bedeutendsten deutschsprachigen Schauspieler seiner Zeit.

Letzten Sommer wurde bekannt, dass der Schauspieler an Darmkrebs litt. Da sollte Ganz bei den Salzburger Festspielen den Erzähler in der Mozart-Oper „Die Zauberflöte“ spielen. Dazu kam es nicht mehr.

Seine 10 bekanntesten Filme

1978: Messer im Kopf

1979: Nosferatu – Phantom der Nacht

1987: Der Himmel über Berlin

1993: In weiter Ferne, so nah!

2003: Luther

2004: Der Untergang

2008: Der Baader Meinhof Komplex

2009: Der Vorleser

2013: Michael Kohlhaas

2018: The House That Jack Built