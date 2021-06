Bryan Adams fotografiert den neuen Pirelli-Kalender

09.06.2021 17:58 Uhr

2021 machte der Kult-Kalender von Pirelli Corona-Pause, im Jahr 2022 kommt er zurück. Und nun ist auch bekannt, wer diesmal die Fotos knipsen wird: Rockmusiker Bryan Adams.

Der Pirelli-Kalender kommt nach seiner Corona-Pause 2021 im kommenden Jahr zurück – fotografiert von Bryan Adams (61). Das hat das Unternehmen nun bekannt gegeben. Auf Twitter erklärte Adams zudem: „Ich bin stolz darauf, endlich bekanntmachen zu können, dass ich der Fotograf für den Pirelli-Kalender 2022 bin.“ Die Kombination von Fotografie und Musik sei sehr aufregend, es würden einige außergewöhnliche Menschen zu sehen sein, erklärt er zudem in einer Mitteilung. „In ein paar Wochen beginnen die Aufnahmen. Ich bin aufgeregt“, erzählt der kanadische Künstler.

Der Musiker verfolgt seine Leidenschaft hinter der Kamera schon seit Jahren. So hatte er bereits Berühmtheiten wie Amy Winehouse (1983-2011), Mick Jagger (77) und sogar Queen Elizabeth II. (95) vor der Linse. Seine Bilder wurden in Magazinen wie „Vogue“, „GQ“ oder „Harper’s Bazaar“ veröffentlicht. Adams brachte zudem einige Bücher mit seinen Arbeiten heraus.

Proud to finally reveal that I’m the photographer for the 2022 Pirelli Calendar. More information on this exciting project to follow throughout the summer @Pirelli #PirelliCalendar #photobyadams pic.twitter.com/SMKmBb9Kvy

— Bryan Adams (@bryanadams) June 8, 2021