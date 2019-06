Bryan Cranston: Flammende Rede zur Verteidigung der Medien

Montag, 10. Juni 2019 21:50 Uhr

Schauspieler Bryan Cranston trat bei den diesjährigen Tony Awards am Sonntagabend mit einer flammenden Rede zur Verteidigung der Medien auf. Das wird wohl Präsident Donald Trump einen subtilen Stich versetzt haben. Oder auch nicht.

Bryan Cranston, der den Preis als bester Hauptdarsteller für seine Rolle als fiktiver Journalist im Broadway-Stück „Network“ mit nach Hause nahm, lobte echte Journalisten und erklärte, dass „die Medien nicht der Feind des Volkes sind“. Der „Breaking Bad“-Star begann seine Rede mit den Worten „Endlich bekommt ein glatter alter weißer Mann eine Pause“, bevor er seinen Sieg den Mitgliedern der Presse widmete.

Quelle: instagram.com

„Journalisten stehen in der Schusslinie“

„Ich möchte dies allen echten Journalisten auf der ganzen Welt widmen, sowohl in der Presse – den Printmedien – als auch in den Rundfunkmedien, die mit ihrem Streben nach der Wahrheit immer wieder in der Schusslinie stehen“, sagte Cranston laut der „New York Times“ . „Die Medien sind nicht der Feind des Volkes. Demagogie (Hetze) ist der Feind des Volkes. “

Der Schauspieler sprach Trump zwar nicht direkt an, der Präsident hat jedoch sehr häufig den Ausdruck „Feind des Volkes“ verwendet, als er seine Frustrationen über die Nachrichtenmedien angesprochen hatte, über seine Präsidentschaft berichteten.