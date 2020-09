17.09.2020 21:43 Uhr

BTN-Newcomer Leroy Leone bekommt nach Outing Morddrohungen

Mit Leroy Leone gibt es bei "Berlin - Tag & Nacht" einen Neuzugang. Der 31-Jährige verkörpert in der beliebten Reality-Seifenoper von nun an Bösewicht Marc.

Leroy Leone macht aber nicht nur mit der Entführung von Jannes bei „Berlin – Tag & Nacht“ von sich Reden, sondern auch in seinem Privatleben. So outete sich der Sohn von Rapper D-Flame öffentlich als schwul und will anderen queeren Personen damit Mut machen.

Allerdings erfährt Leroy trotz großer Unterstützung auch viel Hass. Er erhielt sogar Morddrohungen. Klatsch-tratsch.de sprach mit dem Newcomer über seine neue Rolle, sein Outing und Homophonie.

Leroy Leones Pläne reichen weiter als „Berlin – Tag & Nacht“

Wie bist du bei „Berlin- Tag und Nacht“ gelandet?

Das war echt überraschend. Die hatten schon mehrmals bei mir angefragt, aber ich hatte nie Zeit – auch wegen meiner Uni. Als ich dann die Anfrage für diese Rolle bekommen habe, war ich sofort fasziniert und habe zugesagt.

Viele ehemalige BTN-Stars beklagen, dass sie auch nach BTN von allen nur noch mit der Sendung in Verbindung gebracht werden. Oft bleiben weitere Schauspiel-Angebote aus. Hast du dir darüber im Vorfeld Gedanken gemacht?

Ich denke, das muss einem schon bewusst sein, wenn man bei einer Realityshow wie BTN mitmacht. Aber es ist auch bei anderen Soaps so, dass man ewig danach mit dieser Sendung in Verbindung gebracht wird. Darüber habe ich mir aber keine großen Gedanken gemacht, da ich noch viel mehr vorhabe, als nur „BTN“.

Mir macht es sehr viel Spaß und die Kollegen sind alle sehr entspannt und sympathisch, aber das ist ja nicht mein Ziel. Einige wollen da langfristig bleiben, aber das ist nicht mein Ziel. Ich möchte das eine gewisse Zeit machen, aber habe noch andere Dinge vor. Deshalb habe ich keine Angst davor.

„Marc ist das komplette Gegenteil von mir“

Was hast du denn vor?

Ich studiere Literatur und literarisches Schreiben und möchte gerne irgendwann als Schreiber arbeiten. Geplant ist, dass ich ein Buch rausbringen möchte. Durch Corona wurde das jetzt alles verschoben.

Worum geht’s?

Es ist eine fiktive Geschichte. Ein Liebesroman, der sich um ein schwules Paar dreht, das sich im zweiten Weltkrieg kennengelernt hat.

Leroy möchte anderen Mut machen

Bei BTN bist du jetzt in der Rolle des Marc zu sehen. Wie ist der so drauf? Gibt es bei euch Gemeinsamkeiten?

Nein, überhaupt nicht. Marc ist das komplette Gegenteil von mir: Er ist ruhig – ich bin es privat überhaupt nicht. Er schafft es selbst in einer Krisensituation tiefenentspannt zu bleiben – was ich überhaupt nicht könnte. Ich würde aber auch niemanden kidnappen. (lacht) Auch diese aggressive Art, die er gelegentlich zeigt, könnte nicht weiter von mir entfernt sein. Es ist aber trotzdem eine tolle Erfahrung ihn zu spielen.

Du hast dich kürzlich öffentlich geoutet. Wie kam es dazu?

Ich habe auch privat nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich schwul bin. Mir war es aber wichtig, mit meiner neuen Reichweite auch etwas erreichen zu können. Klar, mache ich gerne Trash-TV, aber ich möchte auch anderen helfen. Gerade jüngeren Menschen, die mit ihrer Sexualität hadern. Ich erinnere mich noch, dass ich mit 13-14 keine Vorbilder hatte und auch keinen gesehen oder gehört habe, mit dem ich mich identifizieren konnte.

Homosexualität ist nichts Schlimmes. Wir brauchen einfach mehr bekannte Menschen, die öffentlich darüber sprechen, denn erst so wird es normaler in der Gesellschaft. Alles in allem war das Feedback war größtenteils sehr positiv.

Er hat Morddrohungen erhalten

Es gab aber sicher auch ein paar krasse Nachrichten, oder?

Ja, das war aber eher die Minderheit. Es gab Nachrichten mit den Standart-Beleidigungen wie „Schwuchtel“ oder „geh sterben!“ Es gab aber auch Nachrichten mit extremen Morddrehungen, die ich auch bei der Polizei angezeigt haben. Beispielsweise hat eine Person ein Foto ausgedruckt und ein Boomerang gemacht, wie er mit der Schere mein Gesicht zerschneidet. Das müssen echt Menschen sein, die innerlich eine absolute Leere fühlen. Wenn sie Liebe oder mindestens ein Hobby in ihrem Leben hätten, dann würden sie so einen Scheiß gar nicht erst machen.

Was machen solche Nachrichten mit dir?

Diese ganzen Beleidigungen machen gar nichts mit mir, weil für mich sind das dumme Menschen. Bei den Morddrohungen war das anfangs schon hart, aber ich mache mir letztendlich nicht viel daraus. Ab hier hat die Polizei übernommen und macht jetzt ihren Job.