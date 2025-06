Musik BTS: Ankündigung ihres Comebacks

BTS star V - Celine Pop-up Store Opening Event 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.06.2025, 16:00 Uhr

Die Musiker haben das Comeback der K-Pop-Band angekündigt.

RM und V von BTS wurden aus dem südkoreanischen Militär entlassen und haben das Comeback der K-Pop-Band angekündigt.

Die beiden Stars wurden am 11. Dezember 2023 zum Wehrdienst eingezogen und beendeten ihren Dienst am Dienstag (10. Juni).

Die Musiker wurden von Fans auf dem Militärstützpunkt begrüßt und salutierten vor der Menge. RM und V kündigten zudem einen „wirklich coolen Auftritt“ für die Rückkehr der Boyband an. V verriet gegenüber den versammelten Medien und Fans der Band (ARMY): „An alle ARMYs, die beim Militär auf uns gewartet haben, möchte ich sagen, dass ich echt sehr dankbar bin. Bitte wartet noch ein wenig, dann kehren wir mit einem wirklich coolen Auftritt zurück.“ Jin und J-Hope haben ihren Militärdienst bereits abgeleistet. Jimin, Jungkook und Suga werden ihren Militärdienst voraussichtlich noch in diesem Monat beenden. Bereits im April hatte j-hope ihre Rückkehr angedeutet und verriet in einem Gespräch mit Zane Lowe von Apple Music 1: „Wir werden uns bald treffen und darüber sprechen, was BTS in Zukunft machen kann. Ich denke, es wird eine enorme Energie sein… Ich freue mich auf Juni, wenn unsere Mitglieder ihren Dienst beendet haben.“ Alle sieben Mitglieder der Musikgruppe veröffentlichten während ihrer zweijährigen Pause Soloprojekte, was ihnen allen dabei geholfen habe, ihre eigene Identität zu entwickeln.