Musik BTS bestätigen Comeback mit Album und Welttournee für 2026

BTS - American Music Awards 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.07.2025, 18:00 Uhr

BTS haben ihre Rückkehr mit einem neuen Album und einer Welttournee bestätigt.

Die K-Pop-Band kündigte ihr mit Spannung erwartetes Comeback während eines Livestreams am Dienstag (1. Juli) an, nachdem nun alle sieben Mitglieder – Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V und Jung Kook – ihren Pflichtwehrdienst in Südkorea abgeschlossen haben.

Die ‚Butter‘-Stars erklärten, dass sie noch im Juli in die USA reisen, um mit der Arbeit an neuer Musik zu beginnen – das Album soll im Frühjahr 2026 erscheinen. Jimin sagte: „Hey Leute, wir sind zurück.“ Die Gruppe fügte hinzu: „Wir planen auch eine Welttournee parallel zum Album. Wir werden Fans auf der ganzen Welt besuchen, und wir hoffen, ihr seid genauso aufgeregt wie wir.“

Das neue Album wird die erste gemeinsame Veröffentlichung der Band seit 2020 sein. Die Tour markiert ihr erstes Bühnen-Comeback seit der ‚Permission to Dance on Stage‘-Reihe im Jahr 2022.

Die BTS-Mitglieder mussten ihre Karrieren 2022 pausieren, da in Südkorea für alle Männer ein Wehrdienst von 18 Monaten verpflichtend ist. Suga war der letzte, der diesen Dienst im vergangenen Monat abgeschlossen hat.

Ihren Fans – der ARMY – teilten BTS auf ‚Weverse‘ mit: „Ab Juli werden wir sieben eng zusammen an neuer Musik arbeiten. Da es ein Gruppenalbum sein wird, wird es die Gedanken und Ideen jedes Einzelnen widerspiegeln. Wir gehen mit derselben Haltung daran wie damals, als wir angefangen haben.“ Die Gruppe soll ihren Wehrdienst absichtlich zeitlich versetzt geplant haben, damit nie alle gleichzeitig abwesend waren – während der Pause veröffentlichten alle Mitglieder eigene Soloprojekte.