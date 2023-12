Musik BTS: Jimins neuer Song ist ein Versprechen an Fans

Jimin of BTS poses during the 64th Annual GRAMMY Awards April 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.12.2023, 08:00 Uhr

Jimin von BTS hat eine neue digitale Single mit dem Titel ‚Closer Than This‘ veröffentlicht.

Der Track des K-Pop-Boyband-Sängers ist den Fans der Gruppe gewidmet und das Musikvideo wurde am Freitag (22. Dezember) veröffentlicht. Schon Anfang der Woche war der Song angekündigt worden, wobei Big Hit Music sagte, dass der Song Jimins „Liebe und Zuneigung für seine Fans“ zeigen solle.

Das dazugehörige Musikvideo beginnt mit einem Behind-the-Scenes-Clip, in dem Jimin ein Brainstorming für den Text für den Track durchführt. Später gibt es eine Montage von BTS bei Treffen mit Fans und bei Konzerten. Jimin singt im Refrain des Tracks: „Cause anytime you want me (I’ll be), Right here where you call me (I’ll be), I could never let you go, never let you go, Whenever you need me (I’ll be), If you believe me (I’ll be), I’ll never let you go, never let you go.” Auf Deutsch bedeutet das so viel wie: „Denn wann immer du mich willst, werde ich genau hier sein, wo du mich rufst. Ich könnte dich nie gesehen lassen. Wann immer du mich brauchst, wenn du an mich glaubst, lasse ich dich nie gehen.“

Die Veröffentlichung von ‚Closer Than This‘ kommt etwas mehr als eine Woche, nachdem Jimin sich zusammen mit seinem Bandkollegen Jungkook für seinen obligatorischen Militärdienst gemeldet hat. Sie waren die letzten der Boyband, die sich meldeten, und alle sieben BTS-Mitglieder haben nun ihre militärische Pflicht angetreten. Vor seiner Einberufung gab Jimin im März sein Debüt als Solist mit seinem Debütalbum ‚FACE‘.