Musik BTS-Star Jin: Er veröffentlicht sein neues Soloalbum ‚Echo‘

Jin Echo artwork Dawbell ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.04.2025, 16:00 Uhr

Der Star wird im nächsten Monat sein neues Soloalbum veröffentlichen.

BTS-Star Jin wird im nächsten Monat sein neues Soloalbum ‚Echo‘ veröffentlichen.

Der 32-jährige K-Pop-Star meldet sich ein halbes Jahr nach seinem Debüt-Minialbum ‚Happy‘ am 16. Mai mit seiner neuen Platte zurück.

Die BITHIT MUSIC-Agentur des Stars verkündete: „Jin hat sich dazu entschieden, schnell neue Musik zu veröffentlichen, da er seine Fans öfter sehen möchte.“ In einer Pressemitteilung wird hinzugefügt: „Mit dem Ziel, durch Musik eine tiefere Verbindung zu seinen Fans aufbauen zu können, bietet ‚Echo‘ Jins Perspektive auf universelle Lebenserfahrungen und fängt alltägliche Emotionen mit Wärme und Aufrichtigkeit ein.“ Weitere Details zum kommenden Album des Musikers werden kurz vor der Veröffentlichung bekannt gegeben. ‚Happy‘ war durch Kollaborationen mit Gary Barlow von Take That, Wendy von Red Velvet und Taka von der japanischen Rockband One Ok Rock entstanden. Die Debüt-Solo-Single ‚The Astronaut‘ von Jin von 2022 wurde von Coldplay mitgeschrieben und veröffentlicht, nachdem sich BTS mit Chris Martin und seinen Bandkollegen für ihren Hit ‚My Universe‘ aus dem Jahr 2021 zusammengetan hatten.