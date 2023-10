Musik BTS-Star Jungkook: Ankündigung seines ersten ‚Golden Live on Stage‘-Solokonzerts

Jungkook performs at the 2023 Global Citizen Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2023, 14:00 Uhr

BTS-Star Jungkook kündigt sein erstes ‚Golden Live on Stage‘-Solokonzert in voller Länge an.

Der 26-jährige K-Pop-Sänger hatte im Juli seine Debüt-Solo-Single ‚Seven‘ in Zusammenarbeit mit Latto herausgebracht und wird nach der Veröffentlichung seines Debüt-Soloalbums ‚Golden‘ alleine auf der Büne stehen.

Die neue LP wird am 3. November erscheinen, Wochen bevor sich Jungkook darauf vorbereitet, am 20. November alleine auf die Bühne zu gehen. Jungkook wird am Montag, den 20. November 2023 als Headliner in der Jangchung Arena in Seoul zu sehen sein. Das kommende Konzdet steht Fans weltweit zum Streamen zur Verfügung. Bei der bevorstehenden Show werden „verschiedene Titel“ aus dem Album aufgeführt. Die Tickets sind für alle Fans erhältlich, die eine ARMY-Mitgliedschaft besitzen oder sich ‚Golden‘ im Weverse Shop gekauft haben. In einem Beitrag auf Weverse wird verkündet: „Jungkooks ‚Golden Live On Stage‘ wird Performances verschiedener Titel des Albums beinhalten. Wir sind gespannt auf Ihre Liebe und Unterstützung, die Sie dieser einzigartigen Show mit dem Künstler entgegenbringen werden.“ Obwohl Jungkook bereits zuvor Soloauftritte spielte, beispielsweise beim Global Citizen Festival in New York, wird das ‚Golden Live On Stage‘-Konzert des Musikers seine allererste Soloshow in voller Länge sein.